Este domingo el presidente Alberto Fernández habló sobre la situación de Argentina respecto al coronavirus.

En el programa La Peña del Morfi, el jefe de estado analizó el comportamiento de los argentinos respecto a la cuarentena y haciendo referencia a su principal preocupación manifestó que "lo que más preocupa es la compresión de la gente. Me preocupa mucho que haya tontos que no entiendan el riesgo en el que estamos".

"Lo que más preocupa es la compresión de la gente. Me preocupa mucho que haya tontos que no entiendan el riesgo en el que estamos". @alferdez en #LaPeñaEnCasa | Miralo EN VIVO desde https://t.co/mktfqUXlQM #JuntosPodemosLograrlo 💙💚❤ pic.twitter.com/GnE1rvzexn — Morfi Telefe (@MorfiTelefe) March 22, 2020

Respecto a las medidas que tomó el Gobierno para combatir la propagación del COVID-19, Alberto Fernández expresó: "En aquellos países que no previeron la dimensión del contagio, se dio en una velocidad tan alta que el sistema de salud no pudo contener la atención".

"Mi prioridad es la salud de los argentinos"

“El contagio va a ocurrir, no lo vamos a poder evitar, en nuestra casa el contagio será más lento y como es más lento vamos a poder atender a la gente. Cuando más lento sea el contagio, más posibilidad de atenuar y de que el virus mate sea mucho menor” dijo.

A la hora de hablar sobre los controles policiales en las calles argentinas y el accionar de las personas, el jefe de estado mostró su preocupación comentando que "me preocupa mucho el que circula con fiebre sin darse cuenta que contagia a los demás. No es tiempo para los vivos."

Por otro lado, el presidente de la Nación admitió que se pelea contra "un virus invisible" pero que a la vez esta pandemia dejará una enseñanza para todo el mundo. “Ojalá que este virus maldito nos eduque. Nos haga entender que no hay lugar para los vivos”, agregó el Jefe de Estado, y planteó: “ No es la pelea de un presidente, es la pelea de la sociedad, no peleo por la economía, peleo por las vidas de la gente ".

Los argentinos varados en el mundo

Alberto Fernández habló sobre la problemática que atraviesan los miles de argentinos varados en diferentes partes del mundo. Ante esto mostró su molestia teniendo en cuenta el accionar de éstos al irse del país cuando el jefe de estado manifestó la existencia de la pandemia.

"El 13 de marzo les avisé a los argentinos que había una pandemia. Ese mismo día se fueron más de 20 mil argentinos. Y parte de esos argentinos son los que me reclaman que ahora los traiga urgente". @alferdez en #LaPeñaEnCasa ➡️ https://t.co/qWKHCeMF1v #JuntosPodemosLograrlo pic.twitter.com/kiAFdSroib — Morfi Telefe (@MorfiTelefe) March 22, 2020

El estado de sitio

Teniendo en cuenta la falta de muchos argentinos respecto a las normas implementadas y la posibilidad de anunciar el estado de sitio, el presidente manifestó que "los intrumentos ya están implementados. Las fuerzas de seguridad deben hacer lo suyo pero no quiero dictar el estado de sitio. Tenemos todo para que quienes no entiendan paguen las consecuencias."

"Si la Justicia, los policías y las diferentes autoridades hacen lo que corresponde no hace falta el estado de sitio. Hablaría muy mal de los argentinos" cerró.

-Noticia en desarrollo-