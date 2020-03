Médicos del fútbol argentino descartan la vuelta de la Superliga a corto plazo

Los médicos de los planteles profesionales de Independiente, Huracán, Estudiantes, Gimnasia y Esgrima La Plata, Rosario Central, Newell's Old Boys, Lanús, Arsenal, Talleres de Córdoba y Central Córdoba de Santiago del Estero descartaron la vuelta del fútbol a corto plazo.

En un relevamiento realizado por la agencia Télam, todos coincidieron en que las condiciones de salud no estarán dadas de forma inmediata una vez levantado el aislamiento social obligatorio que rige en el país hasta el 31 de marzo y puntualizaron que, debido al cese de los entrenamientos, los jugadores deberán cumplir un período de reacondicionamiento físico antes de volver a las canchas.

"No hay ninguna posibilidad de que el fútbol vuelva a jugarse el 31 de marzo, ni el 30 de abril y no sé si en junio. Esto creo que va para larguísimo", arriesgó Hernán Giuria, de Rosario Central.

"No creo posible que el fútbol vuelva en los tiempos previstos inicialmente", consideró Juan Ignacio Bóttoli, de Newell's; "esto no se termina el 31 de marzo", reafirmó Flavio Tunessi, de Gimnasia, sobre la suspensión provisoria dispuesta en toda la programación de AFA.

En tanto, el médico de Independiente, Claudio Martins, afirmó que "La cuarentena debería extenderse", al analizar la evolución de la pandemia de coronavirus en Argentina.

"Eso será fundamental para ver si se necesita extender el período de aislamiento", razonó Pedro Di Spagna, de Huracán; al tiempo que Juan Manuel Olivera, de Lanús, asumió: "Nadie sabe cómo seguiremos a partir del 1 de abril".

Las opiniones de los médicos

Claudio Martins (Independiente)

"La cuarentena de los planteles de fútbol hay que ir evaluándola día a día porque no es posible estimar que al 31 de marzo todo estará bien para volver a entrenar".

"No soy infectólogo, dependemos de la opinión de estos especialistas, pero se estima que por prevención la cuarentena debería extenderse algunos días más".

Pedro Di Spagna (Huracán)

"El regreso al fútbol dependerá de la responsabilidad de la población ante las medidas de prevención que se tomaron hasta el momento y los casos que tengamos en el país. Eso será fundamental para ver si se necesita extender el período de aislamiento".

"En el cuerpo médico de Huracán creíamos que debía pararse el fútbol y también los entrenamientos porque esto involucra a mucha gente y el contacto en el vestuario es inevitable".

Hugo Montenegro (Estudiantes De La Plata)

"Es imposible predecir la situación en que nos encontraremos cuando se vuelva a entrenar en forma grupal. No lo sabe nadie, ni siquiera los especialistas, que también tienen dudas".

"Hay que tener en claro que el virus va a estar y el tema será controlarlo, y lo importante será que el sistema de salud aguante. Por eso era muy importante no competir y no entrenar. Hay que evitar que la curva de contagio suba bruscamente".

Flavio Tunessi (Gimnasia Y Esgrima La Plata)

"La situación va a ser más difícil porque las medidas que se tomaron fueron para que los casos aumenten de manera controlada y no como fue en Italia, de golpe. Cuando se vuelva a entrenar, este panorama no variará y en el invierno será peor. Esto no se termina el 31 de marzo y deben tomarse todas las medidas preventivas que sean necesarias".

Hernán Giuria (Rosario Central)

"No hay ninguna posibilidad de que el fútbol vuelva a jugarse el 31 de marzo, ni el 30 de abril y no sé si en junio. Esto creo que va para larguísimo. Si alguien se anima a dar una fecha me parece temerario. La Conmebol ya fijó el probable reinicio de la Copa Libertadores para el 5 de mayo. River tenía razón y es una lástima que se haya jugado la primera fecha y obligado a (Miguel Ángel) Russo y a (Julio) Falcioni, entrenadores mayores de 60 años y con afecciones, a estar en una cancha en medio de esta situación".

Juan Ignacio Bóttoli (Newell'S)

"No creo que el fútbol vuelva en los tiempos previstos inicialmente. Hoy no se puede realizar una proyección de lo que puede pasar".

Juan Manuel Olivera (Lanús)

"Hay que ser muy cauto en este tema. Se debe seguir la pauta oficial de acuerdo a lo que dictó el gobierno nacional. Las variantes corren minuto a minuto. No sabemos qué puede pasar con la pandemia después del 31 de marzo. Nadie sabe cómo seguiremos desde el miércoles 1 de abril".

Adrián Justo (Arsenal)

"Las medidas del gobierno nacional son buenas para prevenir a la población y para que no colapse el sistema de salud. Antes de la cuarentena obligatoria teníamos previsto que los jugadores volvieran a entrenarse en grupos reducidos desde el próximo lunes, pero como estimamos que la inactividad del fútbol se va a prolongar después del 31 de marzo, se optó por la continuidad del trabajo individual. Una vez que se levante la cuarentena, esperamos que nos den más de una semana de entrenamientos para volver a poner al equipo en competencia".

Julio Ferreyra (Talleres de Córdoba)

"Por ahora nadie puede decir nada sobre la vuelta del fútbol, no sería responsable ni serio arriesgar qué va a pasar. Es una pandemia y hay que analizar la situación día a día, respetando las medidas de profilaxis, seguridad, higiene y aislamiento".

"Es difícil saber cuándo se podrá jugar, eso se definirá oportunamente en una reunión de autoridades de AFA y departamentos médicos y dirigentes. A veces las cosas pueden ser más leves de lo que pensamos o no".

Mario Herrera (Central Córdoba de Santiago Del Estero)

"Es difícil aventurar el retorno a la actividad, está el antecedente de Italia que pospuso el regreso a las canchas un mes. Si bien nuestros jugadores realizan una rutina diaria con el seguimiento a distancia de nuestro preparador físico, lo que asegura que no pierdan la forma física, estos quince días sin entrenar en grupo y sin hacer fútbol es demasiado tiempo. Yo creo que cuando termine el aislamiento van a necesitar unas semanas de entrenamiento grupal para volver a la rutina".