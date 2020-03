Periodismo responsable: El Ciudadano te continúa informando en todos sus formatos

El presidente Alberto Fernández dictó la cuarentena preventiva y obligatoria hasta el próximo 31 de marzo en la República Argentina.

Todo el arco político, acordó la medida que fue anunciada por él mismo en la Quinta de Olivos. El objetivo es disminuir lo máximo posible la cantidad de eventuales contagios del virus COVID-19, más popularmente llamado coronavirus.

Luego del anuncio oficial y teniendo en cuenta la magnitud de la medida, histórica por cierto, una lluvia de dudas y consultas afloraron desde casi todos los sectores productivos, económicos, empresariales y de comunicación que existen en el país. En virtud de aclarar lo dispuesto, se especificó en el DNU que hay varios trabajadores y actividades laborales que conforman una excepción a lo dispuesto por el Ejecutivo en el Boletín Oficial.

El punto más importante del decreto que busca combatir la pandemia -que afectó hasta el momento a más de 285 mil personas en todo el mundo y que mató a más de 11 mil habitantes- indica “violar la cuarentena es un delito contra la salud pública, que implicará la detención y la posibilidad del secuestro del auto, en el caso de trasladarse con el vehículo”.

La responsabilidad de los medios de comunicación

Los trabajadores vinculados a los medios de comunicación quedaron exceptuados de la medida que dicta la cuarentena obligatoria.

En el inciso 9 del decreto, concretamente en el artículo 6, se especifica que “quedan exceptuadas del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia, según se detalla a continuación, y sus desplazamientos deberán limitarse al estricto cumplimiento de esas actividades y servicios... Personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y gráficos”.

La importancia que se le reconoce del Estado a los medios, resulta vital para combatir la información errónea o apócrifa, las llamadas noticias falsas o “fake news” y así llevar a la población, datos certeros y confiables que permitan o ayuden a mantener el orden en este momento difícil y excepcional, así como también permitan alertar sobre las diversas medidas para cuidar la higiene y evitar el posible contagio de coronavirus.

En este escenario complejo que nos compete hoy en el país y en el que se busca evitar la paranoia que produce la información falsa o errónea, Diario El Ciudadano, garantiza la continuación de su edición papel, teniendo en cuenta que miles de personas eligen esa plataforma para informarse, además de la plena vigencia de su sitio digital (www.ciudadanodiario.com.ar) que se actualiza minuto a minuto.

Cabe destacar entonces que los quioscos de venta de diarios y revistas van continuar abiertos y operando, ya que son una parte fundamental de la cadena que busca llevar información confiable a la sociedad.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-3-18-21-1-21-cuantos-casos-coronavirus-mendoza

Costos elevados y solidaridad con los canillitas

A partir del lunes 23 de marzo 2020, Diario El Ciudadano, aumentará el valor de su edición papel pasando de costar $10 a $40.

El fin de tal decisión adoptada, es la de solidarizarse con los canillitas que venden los ejemplares ya que, al verse afectadas las ventas por la cuarentena y que dichos trabajadores reciben una comisión por cada ejemplar, se busca que estos últimos perciban más dinero por cada entrega.

Es igualmente importante aclarar que los costos de distribución se han elevado, pero más allá de la cifra, es fundamental entender la labor informativa que tiene el diario papel en esta cuarentena histórica.

Raúl Camargo, Secretario General del Sindicato de Canillitas de Mendoza, explicó al respecto a Diario El Ciudadano: “La familia canillita vive al día, aquel que no sale a distribuir sus diarios, no come. Estamos en condiciones de circular con todo lo que es información y también estamos convencidos de que es necesario mantener a la población argentina informada”.

“Estamos preocupados por nuestras vidas y la de los demás, no nos queda otra cosa que hacer capacitaciones entre los compañeros para que utilicen todos los medios de prevención a su alcance”, destacó Camargo.

“Le hemos pedido al Ministerio de Trabajo colaboración para nuestra actividad, porque es cuentapropista, informal y autónoma. A los canillitas se les provee de guantes de látex y en la planta tenemos alcohol en gel. A los puntos de venta de diarios les solicitamos que cumplan con la higiene necesaria preventiva” indico el Secretario General del Sindicato de Canillitas de Mendoza.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-3-21-11-18-44-expertos-en-salud-se-capacitaron-para-detectar-casos-de-coronavirus-en-mendoza

Seguridad para los lectores:

Medidas de higiene se dispusieron para todos los trabajadores en los quioscos de diarios y revistas, como sí también para los canillitas. Entre ellas hay que destacar: