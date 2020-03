La crisis económica se agravará con la plaga

Más allá de todaslas medidas que el país se ve obligado a tomar con la pandemia del coronavirus, está el problema estructural económico y financiero de la Nación, que con el nuevo gobierno se intentaba buscar soluciones.

Muchos especialistas consideran que el problema argentino se agravará con la pandemia, no solo por lo que el coronavirus dejará, sino porque al país le costará aún más salir de la crisis porque el mundo estará aún más complicado y endeudado. Es de esperar entonces que Mendoza tendrá más inconvenientes de lo que se esperaban con su presupuesto acotado y vencimientos de deudas en dólares que debe afrontar.

El Ciudadano entrevistó al economista internacional Daniel Garro, quien ante la pregunta directa de que si será más complejo el panorama económico y financiero de Argentina y Mendoza después de la pandemia,respondió: “Lamentablemente sí, porque sin pandemia la situación era muy endeble y compleja, el coronavirus solo hará acelerar los procesos y complejizarlos aún más. Recordemos que tanto la Nación como la provincia, tienen situaciones de altísimo endeudamiento, sobre todo la Nación. Además de elevado gasto público, déficit fiscal crónico, que mucho complica las cosas en materia económica. Por lo que en un momento de pandemia eso se agudiza”.

–¿Cómo ve las primeras medidas que tomó el Gobierno nacional al asumir?

–Todo lo que se está haciendo en el país es lo contrario a lo que la economía necesitaría, como para que por lo menos el proceso sea menos complejo. Será más complejo aún porque el mundo no está ayudando. Este último de por sí estaba complejo, yo había diagnosticado que el mundo entre el 2020 y el 2022 entraría en recesión y crisis de deuda, porque también el mundo está muy endeudado. Si se tiene en cuenta que el stock de esa deuda del mundo es el equivalente a 3,3 PBI, esto quiere decir que la gente que habita el mundo debería estar sin comer, sin vestirse, sin nada, solo produciendo para poder pagar la deuda durante tres años y cuatro meses.

–Ante este panorama, ¿qué pasará con Argentina?

–El mundo entrará en una recesión muy fuerte. Le aclaro que la recesión no será provocada por la pandemia del coronavirus. Sí aceleró el proceso que estaba en ciernes, por eso el mundo no ayudará para nada a la Argentina, es decir que la economía nacional y esencialmente la de Mendoza tendrán que enfrentar complejas situaciones en el día después.

–¿Puede Mendoza ser la excepción?

–Lamentablemente nuestra provincia al estar inserta en la Nación no podrá despegarse con medidas propias del duro panorama que viene. Para colmo, como recién le explicaba, Buenos Aires está aplicando políticas contrarias a lo que la economía argentina necesita para atenuar los impactos. Además debemos recordar que Mendoza está con alto endeudamiento y en este un alto porcentaje en dólares. En su momento cuando se tomaba deuda en dólar linked, yo expresé que era una barbaridad en momentos que la moneda norteamericana estaba a $17. Lamentablemente no me equivoqué, por eso agravará el problema.

El sector privado no podrá sostener el nivel de gasto público

–En medio de todo esto, ¿no hay una buena noticia?

–Si usted busca, en el medio de todo esto, una buena noticia es que una situación de esta naturaleza genera la posibilidad de que por fin haya austeridad del sector público, porque es el único que nunca se ajusta. Pero para eso se necesitan políticos con sabiduría y cerebro para poder concretar esta idea. Y en esto me remito a las medidas que está tomando el gobierno, no veo que apunten en ningún caso aliviar la situación al sector privado. Por el contrario se nota más gasto público, que es una clara señal que no se reducirá y mucho menos la presión tributaria.

–Apunta mucho a la clase política en general…

–Mire, una señal negativa si las hay para toda la sociedad es que los diputados nacionales se han autoasignado $100.000 en subsidios para cada uno de ellos, con el supuesto argumento de que no se expanda el coronavirus. Todos nos preguntamos, ¿qué pueden hacer ellos para que la pandemia no se expanda?, cuando ese monto debería haber sido depositado directamente en el Instituto Malbrán y todos los hospitales que se preparan para atender a quienes sean afectados por el coronavirus. Esto demuestra que no se entiende a dónde está el problema argentino.

–Entonces, ¿qué camino ve?

–Al sector privado hay que aliviarlo y no apretarlo aún más con más ajuste. Todo lo contrario, es necesario que el sector público lleve a cabo el ajuste. Por eso considero que la Argentina estaba condenada antes de la pandemia del coronavirus, al default y a un gran lío. Esto es que sin pandemia ya se estaban haciendo mal las cosas que nos llevaba directo al default y profundización de la crisis.

“Es inimaginable lo que puede llegar a ocurrir si el tema del coronavirus se extiende en el tiempo, en un país endeble con medidas que se toman, contrarias a dar soluciones a la Nación. Por lo que le digo que esto se agravará con una negociación de deuda que será compleja. Salvo que se cumpla eso de la buena noticia, que los políticos de turno tomen en el medio de estas crisis, medidas de austeridad en el lugar adecuado, el sector público, porque se debe entender que después de la pandemia, el sector privado no podrá sostener el nivel de gasto público que hoy tiene Argentina”, expresó.