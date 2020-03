Para Brunetta "hubiese sido preferible no arrancar"

En una charla exclusiva con El Ciudadano, el volante de Godoy Cruz contó como está llevando adelante la cuarenta, como trabaja en casa para mantenerse en forma y habló sobre la Copa de la Superliga y el presente del equipo.

Desde la comodidad de su hogar y en compañía de su familia, Juan Francisco Brunetta habló sobre la difícil situación que está viviendo el país debido a la pandemia de coronavirus. El cordobés de 22 años, agradece el hecho de poder estar en su pueblo acompañado de sus seres queridos, "encerrado, respetando la cuarentena. Por suerte puede viajar en el momento justo, desde el club nos recomendaron que los que estábamos solos tratáramos de evitar esa situación ante cualquier cosa que pudiese pasar".

En relación a este tema, Brunetta cuenta que a cada uno de los jugadores se le dio un plan de trabajo y elementos para poder llevarlo a cabo en sus domicilios. Otro de los puntos importantes a tener en cuenta durante el aislamiento es el cuidado a la hora de las comidas, en base a esto dijo "cada uno de nosotros sabe que tiene que comer y que no. Hay que tratar de respetar la dieta para poder conservar el peso y que no esto no sea una complicación a la hora de volver a entrenar de forma habitual".

Al ser consultado sobre la decisión de haber arrancado la Copa de la Superliga, el volante tombino fue categórico al decir "por todo lo que venía pasando, sabíamos que la segunda fecha no se iba a jugar, entonces me parece que directamente era preferible no arrancar. Se debería haber suspendido y empezar de cero una vez que pase todo esto".

🗣 ¡Escuchá el consejo de Brunetta!



Ahora te toca jugar a vos: lavate las manos.



¡Nos cuidamos entre todos! pic.twitter.com/r0JOO3huoZ — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) March 18, 2020

A la hora de hablar del presente de Godoy Cruz, Brunetta sostuvo que el equipo ha mejorado en sus últimas presentaciones aunque es consciente de que quedan muchas cosas por corregir si se quiere obtener una cantidad importante de puntos para respirar un poco más aliviados de cara al próximo semestre.

"Cuando viajamos para jugar con Vélez y Newells sabíamos que no éramos favoritos, sin embargo en esos dos partidos fuimos un equipo, trabajamos muy bien tanto en defensa como en ataque y por eso obtuvimos resultados positivos".

Por último, se le consultó sobre la decisión de Mario Sciacqua de dejar afuera de los concentrados a 3 referentes del plantel como son Santiago García, Juan Andrada y Tomás Cardona, y ante esto sostuvo "no me sorprendió la decisión, pero es cierto que uno al morro está acostumbrado a verlo siempre de titular. Sin embargo me sacó el sombrero con él y con el resto de los chicos porque en estos 3 partidos que no estuvieron se han portado espectacular".