Así es la vida de Lionel Messi en plena cuarentena

Lionel Messi sigue al pie de la letra el plan a distancia que le envió Barcelona en medio de la cuarentena por el avance global del coronavirus.

Y en las últimas horas el 10 mostró sus trabajos en casa con un una ayuda muy especial y el short de Newell's, el club que lo vio nacer, con el número 10.

Ciro, el menor de sus hijos, se convirtió en su asistente personal y hasta se ejercitó a la par del delantero, que hizo una rutina con ejercicios aeróbicos, cinta y pesas, en el gran gimnasio que la familia tiene instalado en el domicilio de España.

El otro detalle de color es el regalo que le hizo llegar el rosarino Mauro Formica desde Argentina, donde este viernes arrancó el "aislamiento social, preventivo y obligatorio".

Messi accepted the challenge after being nominated by Xavi



