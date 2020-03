La Policía detuvo a cuatro personas por violar la cuarentena

foto

El gobernador Rodolfo Suarez realizó una conferencia de prensa desde Casa de Gobierno para hacer un balance de la primera jornada de la cuarentena total en Mendoza.

"Hay un alto acatamiento en la provincia de estas medidas de aislamiento. La gente se ha quedado en sus casas. Si están ahí no se van a contagiar", dijo el mandatario.

Sin embargo Suarez contó que cuatro personas fueron detenidas en los operativos de seguridad que se realizan desde las primeras horas del viernes. "Fue en un local que encima estaba vendiendo alcohol a deshora", contó el gobernador.

El Código Penal, en su artículo 206, establece que hay penas de hasta 2 años de cárcel para el que viole las normas establecidas por las autoridades para evitar la propagación de una enfermedad.

El gobernador agradeció a todos los mendocinos que hace el esfuerzo de quedarse dentro de sus casas y acataron la cuarentena establecida por las autoridades nacionales. También hizo mención a los agentes policiales y aquellas personas que son de los servicios esenciales y deben continuar con su trabajo.

Además se refirió a la situación que se vive en varios supermercados de la provincia, donde las personas se agolpan en sus puertas desde horas muy tempranas: "hay gente que está yendo a comprar de manera masiva. Les aclaro que no hace falta porque no hay desabastecimiento. No hace falta estoquearse".

"Mendoza por su ubicación es una zona de riesgo. Es probable que el coronavirus llegue a la provincia", aseguró el mandatario; aunque llevó tranquilidad a la población al asegurar que el Estado provincial está haciendo una fuerte inversión en la compra de respiradores, termómetros y camas.

Suarez explicó que seguramente el coronavirus llegará a la provincia, incluso contó que uno de los casos sospechosos tiene todos los síntomas correspondientes a la enfermedad, pero se está esperando el resultado desde el Instituto Malbrán. "Se trata de una persona que estuvo en contacto con un turista que está internado en Brasil con coronavirus. El brasileño estuvo en contacto con muchas personas en Mendoza".

Frases más importantes de Suarez:

Quiero agradecer a todos los mendocinos que acataron la cuarentena. A los policías que cuidan la seguridad de todos. A todos los que tienen que trabajar.

Estamos viendo un fenómeno en los supermercados, hay gente que está yendo a comprar de manera masiva. Les aclaro que no hace falta porque no hay desabastecimiento. No hace falta estoquearse. Les pido que no es necesario.

Hay algunos que no toman conciencia del problema por el que estamos pasando.

Mendoza por su ubicación es una zona de riesgo. Es probable que el coronavirus llegue a la provincia.

Tenemos casos muy sospechosos, tal es el caso de una persona con coronavirus en Brasil que ha estado en contacto con muchas personas en Mendoza. Una de sus parientes está con los síntomas.

Estamos haciendo una fuerte inversión en respiradores, termómetros y camas para estar preparados.

Esta mañana llegaron 3 aviones con argentinos que estaban en el extranjero. Los llevamos a sus domicilios y estamos vigilando que mantengan la cuarentena. Lo mismo vamos a hacer con tres micros que llegan desde el extranjero.

Los números para denunciar a alguien que viole la cuarentena son: el 911 y el 148.

Estamos exigiendo los kits con los reactivos para poder hacer los análisis en Mendoza a partir de la semana que viene.

Dentro de las excepciones está la cosecha en Mendoza. Hemos dictado un protocolo con las pautas para no poner en riesgo a nadie.

Protocolo para la cosecha

No podrán trabajar personas mayores ni con enfermedades

Una sola persona por tractor o camión. Que el medio de transporte tenga autorización.

Un cosechador por hilera y cada uno tenga su tijera y trabaje con guante.

La ministra de Salud Ana Nadal contó que hay 16 casos sospechosos. Uno de ellos más que los otros por haber tenido contacto con un diagnosticado por coronavirus.