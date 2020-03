Agustina, reina de Ciudad: "Vivir Vendimia desde adentro es un orgullo"

Agustina tiene 19 años y, tras terminar el colegio secundario el año pasado, ya empezó a estudiar Podología, porque es algo que le gusta, y espera comenzar la carrera de Enfermería, vocación que nació luego de pasar largas jornadas en el hospital cuidando a su abuelo.

Agus juega al fútbol desde los 5 años y eso le dejó no solo muchos amigos y amigas con quien comparte la misma pasión, sino también un apodo del que se ríe sin problemas. “Me dicen Carlitos”, dice divertida la reina, que supo ganarse el corazón de los asistentes en una de las últimas fiestas departamentales.

Una mamá joven, siete tíos varones y dos hermanos más chicos conforman la familia de esta soberana a la que el primer recuerdo de la infancia que se le viene a la cabeza está relacionado a una caída en rollers mientras estrenaba el regalo de Reyes en las calles del mismo barrio que hoy celebra tener una reina departamental por primera vez en su historia. Una caída que le grabó para siempre que “de todo se sale con esfuerzo pero también con una sonrisa”.

Reina Agustina

“La Fiesta la viví con mucha emoción; fue extraordinaria y además es algo que me imaginaba de chiquita, un sueño que, gracias a Dios, se hizo realidad”, comenta Agustina. En Vendimia, oasis mágico participaron más de 300 artistas en escena, y entre ellos la reina destaca la presentación del ballet Chakaymanta y del grupo de zumba, también de La Favorita, que es orgullo de todos los vecinos que se sorprendieron al vivir la elección de la reina antes de que comenzara a desarrollarse el guión del espectáculo.

“Vivir Vendimia desde adentro es un orgullo para mí. He ido a la Vía Blanca, al Carrusel, a los cerros, y el año pasado estuve en el teatro griego, y todos los años espero la fiesta con mucha emoción”, explica, y dice que tiene el antecedente familiar de una tía que hace años representó, como ella, a una de las barriadas más pobladas de la ciudad de Mendoza.

“Los sueños hay que perseguirlos porque se pueden cumplir”, dice quien hoy porta los atributos reales con inmenso orgullo y se plantea como meta “aportar a la educación, a la salud y a ayudar sobre todo a la familias que son tan humildes como yo. Me gustaría poder ayudar en los barrios más poblados, como es La Favorita, donde hay muchas necesidades”.

Arte

“Me encanta dibujar y pintar con acrílico. Tengo algunos dibujos guardados que me gustan mucho”, cuenta orgullosa la soberana de la Ciudad, y confiesa que cuando era chica se instalaba cerca de los artistas en la plaza Independencia para que le enseñaran a dibujar y pintar. “Ahí también aprendí algunas técnicas para pintar con aerosol”, expresa. Además de estas actividades, disfruta mucho de la lectura –sobre todo de la poesía–, de jugar al fútbol, andar en bici, salir a correr y practicar otros deportes con sus amigas.

Redes sociales reales

Me gustan las redes, más que nada uso Instagram. Me gusta ver fotografías, sobre todo de lugares, me gustan los videos de danzas y los tutoriales de maquillaje; uso mucho las redes para sacar ideas y aprender sobre cosas que me gustan”, explica sobre el costado útil y positivo que ofrece el universo virtual.

En cuanto a las cosas que no le gustan de las redes sociales, Agustina destaca las publicaciones machistas, la violencia y la agresión. “Ahora, con el reinado, está pasando que mucha gente publica cosas de mi pasado, incluso cosas que han marcado con dolor mi vida y eso no me gusta. Pero soy una mujer feliz de lo que estoy viviendo en este momento y le doy más importancia a eso que a lo que puedan decir de mí. Soy una mujer fuerte y no me afectan demasiado las críticas que puedan hacerme”, asegura con una sonrisa la reina, cuya última publicación al momento de esta entrevista estuvo relacionada con una foto como soberana de La Favorita y la invitación a sus amigos a vivir la fiesta departamental.

La mujer

“Admiro a mi madre, porque es una persona increíble más allá de los errores que haya cometido. Es una mujer muy luchadora, ni a mí ni a mis hermanos jamás nos hizo faltar un plato de comida, nunca nos hizo faltar nada. Siempre hemos tenido en un altar a nuestra mamá, es una mujer muy linda que ha criado a sus hermanos junto a mi abuela”, explica Agus. Y así expresa su admiración por las mujeres de su familia, tanto por su mamá como por su abuela, de quienes ha aprendido que siempre hay que luchar, y eso mismo es lo que destaca como característica de la mujer actual: la lucha y la fuerza que la empuja siempre para ir hacia delante, ya sea “con su carrera, su familia o sus sueños”.

Como alguien que creció entre varones, descree de que haya roles o actividades según el género. “Me crié con siete tíos varones y amigos del barrio que me enseñaron a jugar al fútbol, a las bolitas y al trompo. Y tuve una infancia muy hermosa gracias a eso, incluso cuando todavía me dicen que el fútbol no es cosa de mujeres o que soy una machona”, expresa con una autenticidad única.

También asegura que no se siente para nada cosificada por haber elegido presentarse en una Vendimia, pero que pese a esto siente que todavía a las mujeres les hace falta “conquistar algunos derechos. Nos falta hacernos respetar más, sobre todo quienes se dejan agredir por amor”, considera Agustina.

La sociedad

“Me preocupan la delincuencia, el machismo, los femicidios, las agresiones que sufren las mujeres todos los días, y me preocupa mucho que tengamos que andar por la calle con miedo por lo que pueda llegar a pasarnos”, dice con pesar haciendo referencia a “todas esas cosas que nos preocupan pero que no podemos cambiar de inmediato”.

Pero su mirada se vuelve a iluminar cuando le proponemos contar aquello en lo que cree que sí puede dar una mano desde el rol que asumió hace pocos días y que es más que un sueño cumplido, ya que se trata de una oportunidad para ayudar. “Me gustaría poder colaborar en todo lo que tenga que ver con la educación, la promoción de la salud, el acompañamiento a las personas que sufren en un hospital y en promocionar la importancia del deporte y la actividad física”, explica.

Además nos cuenta que desde hace un tiempo ella y un “hermoso grupo de personas”, se están organizando para armar un comedor para los alumnos de la escuela Joaquín Salvador Lavado, y si bien aún no tienen nada, tienen muchas ganas de ayudar a todos los niños de bajos recursos económicos que viven en la zona.

“La Favorita es una zona muy poblada, donde hay familias con muchas necesidades”, asegura la soberana de Ciudad, y dice que quiere ayudar porque “una reina debe involucrarse en los reclamos sociales de su comunidad”, tal como sucedió meses atrás con la modificación de la ley de defensa del agua.

Pregunta directa

—¿Alguna vez fuiste víctima de discriminación?

—Sí. Me discriminaron por ser flaquita, pero nunca por ser agrandada, porque siempre he sido muy humilde.