Sin el Morro García y otros referentes para el final de la Superliga

Godoy Cruz vive horas convulsionadas y mucho más aún tras la derrota ante Unión de Santa Fe en el estadio Malvinas Argentinas por 3 a 1. Luego de esa nueva caída el entrenador Mario Sciacqua decidió no dar la habitual conferencia de prensa y este martes antes los medios se disculpó por aquella decisión.

"Pido disculpas por no hablar el sábado. Lo que se vio fue penoso y no sabía que explicar. Entré al vestuario con mucha vergüenza por lo que había pasado, estaba hecho mierda, no estaba preparado para sentarme y declarar", manifestó el entrenador.

"Ahora veremos la respuesta del miércoles frente a Vélez. Quiero aclarar que en ningún momento renuncié ni tampoco me pidieron que me vaya. Tengo el respaldo del presidente José Mansur y los jugadores. En este partido tiene que haber una muestra de carácter y rebeldía", agregó.

Con respecto a esto último, el DT decidió darle no convocar a varios jugadores referentes del plantel para los partidos ante Vélez y Newell's, los cuales se jugarán el miércoles (a las 19) y el domingo (a las 21.45) próximos, respectivamente.

"Vamos armar un equipo corredor, competitivo. Los que salen no son los responsables, es de todos. Me contratan para tomar decisiones y no son volantazos, necesitamos tener un equipo intenso, que presione, ataque", confesó.

Lo llamativo es que no jugarán las últimas dos fechas y se quedarán trabajando en Mendoza, el Morro Santiago García, Tomás Cardona, Juan Andrada, Agustín Manzur y Roberto Ramírez.

"Cuando un entrenador habla delante de 25 jugadores y 15 te agachan la cabeza, te tenés que ir. Yo habló con los referentes, con todos. Hablamos todos lo del cuerpo técnico. El Gato Oldrá también habla, falta que me vaya a vivir con él. Estamos todos embarcados y preocupados", reconoció Mario.

"Yo le dije a los jugadores, 'nosotros jugamos tres finales', la primera la perdimos frente a Unión, ahora nos quedan dos, el miércoles ante Vélez y el domingo en Rosario frente a Newell's", adujo.

"Los primeros 20 minutos ante Unión parecíamos el Bayern Munich. Hicimos el gol, creamos tres situaciones y nos planchamos. Hay una cuestión mental de dudas", reconoció.

