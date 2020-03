“Lo que le hicieron no tiene palabra", lamentó la mujer y agregó: "No puedo superar la muerte de mi hijo, lo mataron de una manera muy cruel. No le dieron la oportunidad defenderse”.

“Nuestra vida ya no tiene sentido. Me siento muy infeliz, cada día que pasa siento que me voy acabando. Pero trato de ser fuerte para seguir adelante”, indicó en un tono similar a lo que venía diciendo desde que se cometió el crimen de Fernando Báez Sosa. En declaraciones televisivas, reconoció: “Tengo miedo de que le den domiciliaria a estos chicos, quisiera que se hagan responsables”.

Mientras tanto, el defensor de los ocho rugbiers que todavía se encuentran detenidos en la cárcel de Melchor Romero solicitó que se los beneficie con la prisión domiciliaria, y esperan que la Justicia decida. La audiencia debía celebrarse este jueves, pero se la canceló como medida preventiva por el avance de la pandemia de coronavirus.

En ese sentido, los amigos de Fernando Báez Sosa compartieron un video en las redes sociales en el que reclamaron que no le den domiciliaria a los rugbiers. “Siento que falta él”, dijo Graciela sobre estas imágenes, y afirmó que su hijo “hubiera hecho lo mismo que ellos, dando una mano para que realmente se haga justicia”.

“Solo pido que se haga justicia, después se verá con el tiempo qué será de mi vida. A veces ruego a Dios que me lleve con él. Es muy difícil sobrellevar la vida sin nuestro hijo, la casa está vacía. Lo extraño muchísimo”, confesó.

“Nunca pensé que mi hijo volvería en un cajón. Lo difícil que fue reconocerlo, estaba destruido. No sé de donde saqué el valor para verlo. Lo extraño, muy injusto lo que le hicieron. Pido justicia y no a la domiciliaria“, cerró.