Mercantiles y productores agrícolas piden solidaridad y conciencia

Como siempre, en muchos tramos de la historia del hombre, desde aquellos sectores por lo que vive y se mueve la humanidad, es de donde vienen las señales que son muy oportunas en tiempos difíciles.

Hoy la pandemia no es la excepción y aparecen los oportunos y ejemplificadores gestos desde el trabajo y de quienes labran la tierra para facilitar parte de los alimentos que se consumen. De ellos parten pedidos concretos en las horas difíciles que hoy el mundo tiene, atravesado en forma lacerante por la pandemia del coronavirus. Creen que deben sobresalir gestos de todos los que integramos la sociedad, desde un supermercadista, hasta un productor agrícola o aquellas personas que se dedican a la venta callejera clandestina de productos que rompen toda prevención contra la pandemia.

Protocolo para empleados ante supermercados colapsados de gente

El Ciudadano mantuvo interesante diálogo periodístico con el dirigente mercantil y titular de la Obra Social de los Empleados de Comercio en Mendoza, Guillermo Pereyra, quien en tono reflexivo dijo: “Desde OSECAC hemos tomado medidas para defender la salud de los empleados de comercio y sus familias. Del mismo modo, al personal administrativo y médico que atiende a los afiliados. Turnos exclusivos por teléfono, dividimos el laboratorio de análisis clínicos, para atender a primera hora a personas menores de 65 años y sin patologías, desde las 11 de la mañana mayores de 65 años con patologías".

"También la implementación de un correo electrónico para trámites y medicación especial. Todo esto tiene el objetivo evitar que la gente deambule y esté en la obra social provocando un tumulto en consultorios o áreas administrativas que no es recomendable para nada”, sumó.

“También –agregó- hemos condicionado consultorios aislados con médicos epidemiólogos en la calle José Federico Moreno 1538 de Ciudad. Allí hasta la sala de espera está aislada de cualquier otra dependencia para asistir a los pacientes. Somos concientes de la gravedad de esta pandemia, volátil y muy dinámica. Consideramos que no es el día a día, sino el hora a hora, por eso los gobiernos de la provincia y la Nación viven implementando medidas para evitar que el virus circule”.

Para Pereyra: “Todos debemos ser conscientes de que este momento de la humanidad es muy grave y que debemos respetar cuarentenas o quedarnos sí o sí en nuestras casas. En ese sentido resalto la responsabilidad que les cabe a los trabajadores de comercio. Pero también debería haber surgido casi de inmediato las señales de los empresarios, algo que es totalmente reprochable como han mantenido shopping abiertos, súper e híper mercados atestados de gente. Y mientras nosotros iniciábamos el pasado fin de semana, el protocolo de defensa de los trabajadores del sector, los supermercados no hicieron nada al respecto. Los empleados debían soportar en sus rostros la saliva de la gente que se abarrotaba encima de ellos. Algo inaceptable y que debe ser corregido inmediatamente. Por conciencia de la gente o por el peso de los organismos de control”

Piden responsabilidad sobre precios de frutas y verduras

La Unión Frutihortícola Argentina (UFHA) emitió un comunicado para que ese sector de la producción agraria sea solidario y consciente del difícil momento que vive el mundo. Sobre todo el país y en particular, la provincia. Para ello ha dispuesto que toda la producción de frutas, verduras y hortalizas no sufran modificaciones en su valor al consumidor.Del mismo modo piden que se controle la venta clandestina que no aporta y hace daño a la prevención de la pandemia.

Al respecto, esto expresó a El Ciudadano, el titular de UFHA, Omar Carrasco: “Se está pidiendo a cada uno de todos los operadores, comercializadores y productores, que actúen con conciencia y responsabilidad. Lejos de egoísmos para tratar de hacer ventajas y ganar una diferencia económica mayor con la cadena de nuestra producción. Le repito debemos ser responsables con las personas que deben llevar la comida a sus familias. Debemos tener en cuenta que lo que le está pasando a la humanidad es muy grave y solo los buenos gestos mancomunados, nos hará superarlo. Por lo tanto, no debemos aprovecharnos en la comercialización como ocurre en otros aspectos de la economía. Entonces es muy importante mantener precios estables y comercialización moderada de los productos para garantizar el abastecimiento de todos los mendocinos”.

En otro tramo del breve diálogo que mantuvimos con el productor, él destacó: “Debemos del mismo modo marcar la existencia de aquellos lugares donde se venden nuestras frutas, verduras y hortalizas,sin ningún tipo de control bromatológico. Recordemos que la pandemia del coronavirus se inició cuando en un mercado de China, se consumieron alimentos no controlados, entre ellos sopa de murciélago. Por lo pedimos a los organismos de contralor que actúen en consecuencia y a la gente que solo compre y lleve mercadería en lugares habilitados”.