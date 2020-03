Capital prohibió el uso de juegos infantiles en plazas, parques y paseos

Insistimos fuertemente en el NO USO de los juegos infantiles.

Cada cinta es una alerta para que NO LOS USEN.

Hago un llamado a los padres, madres, hermanos, hermanas, tías y tíos a tomar conciencia.

NO LLEVEN A LOS CHICOS A LA PLAZA, por el bien de todos.#YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/eDxr2cPxel