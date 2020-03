Para Molinari los Juegos Olímpicos "se tienen que hacer"

El gimnasta argentino Federico Molinari afirmó que los Juegos Olímpicos de Tokio "se tienen que hacer" aunque aclaró que con las "medidas necesarias" por el coronavirus y "respetando los reglamentos clasificatorios".

"Pienso que los Juegos se tienen que hacer pero antes hay que respetar los reglamentos clasificatorios. Nosotros perderemos dos plazas por la suspensión de los Panamericanos de mayo", apuntó el deportista olímpico y finalista en Londres 2012 (octavo).

