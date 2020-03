El Football Manager, disponible para jugar sin cargo

En épocas donde el fútbol no solo no se puede practicar como consejo para evitar la propagación del virus, si no que además tampoco se puede observar por televisión teniendo en cuenta que se han suspendido casi todas las ligas del mundo, los amantes del balompié tienen la posibilidad de seguir ligados a su gran pasión.

Y una de las opciones es prenderse al Football Manager, un juego de estrategia y armado de equipos que vas a poder jugar completo sin cargo durante toda esta semana.

Football Manager 2020 estará disponible para descargar y jugar sin limitaciones durante la próxima semana en Steam. Y no es una demo, sino el producto comercial de 2000 pesos, libre para todo el mundo, y completamente en español.

Football Manager es un producto tan complejo y profundo que es complicado resumir todas sus características en unas pocas líneas (de hecho el estudio ni se gasta en lanzar un único trailer, sino que produce diferentes videos para cada nueva característica), pero para quienes hayan tenido alguna experiencia con PC Fútbol, Football Manager es aquella recordada serie a la enésima potencia. Es un juego en el que cada decisión cuenta.

Mirá como se juega

Microsoft lo hizo con otros juegos

Microsoft también regaló algunos videojuegos para poder ayudar a pasar estos largos días de cuarentena que está haciendo historia, que hasta el momento no tiene una fecha de finalización.

Los juegos serán gratuitos que regalaron son para los usuarios de Xbox y Xbox One. Los títulos que regaló son: Crackdown, Too Human, Crackdown 2, juegos que son retrocompartibles, osea de una generación pasada.