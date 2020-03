Cuarentena absoluta: Suarez pedirá que se permita levantar la cosecha

Con el fin de evitar los traslados de personas y la conformación de grupos, en el marco de las medidas preventivas contra el coronavirus, el gobernador Rodolfo Suarez visitó el sur mendocino. Se reunió con Emir Félix en la comuna sanrafaelina, y estuvieron presentes también el intendente de General Alvear, Walther Marcolini y la ministra de Salud, Ana Nadal.

Como producto de este encuentro, se resolvió limitar hasta el 31 de marzo las actividades de caza y pesca en toda la provincia, además de las actividades náuticas en todos los espejos de agua, naturales o artificiales. De esta forma, la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, a través de la Dirección de Recursos Naturales Renovables local, amplió el paquete de acciones preventivas en la provincia.

Áreas protegidas

Las áreas naturales de la provincia con restricciones son el Parque Provincial Aconcagua, el Parque Provincial Cordón del Plata, la Reserva Natural Laguna del Diamante, Reserva Natural Caverna de las Brujas y la Reserva Divisadero Largo.

Continúa la lista con la Reserva Natural y Cultural Manzano Histórico, Reserva Natural Bosques Telteca, la Reserva Biosfera Ñacuñán, Reserva Natural Laguna de Llancanelo, Reserva Natural La Payunia y Monumento Natural Puente del Inca. En todos los casos permanecerán cerrados hasta el 31 de marzo.

Cuarentena absoluta

Consultado sobre el rumor de que la Nación anunciaría la cuarentena absoluta en el territorio nacional, Suarez aclaró: “Esta tarde me reúno por teleconferencia con el presidente Fernández. Le voy a pedir que en Mendoza no haya cuarentena absoluta porque tenemos que levantar la cosecha extremando cuidados. Sabemos que se puede llevar adelante son riesgos y no podemos perder esa actividad económica, estamos trabajando para mejorar el traslado de cosechadores a las fincas y les daremos protección especial”.