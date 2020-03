Mendoza se pone a prueba ante la crisis por la pandemia

Un gran sector que hace a la vida de la provincia se ha encaminado responsablemente asumir la gravedad de la pandemia del coronavirus, más allá de las determinaciones y líneas de acción de toma el Gobierno.

Lamentablemente existen otros sectores que no han tomado dimensión de lo que le está pasando al mundo y que de la única manera de contrarrestarlo es siendo responsable y solidarios, dos puntos que se han notado en falta por estas horas y que muchos esperan que sean corregidos. Bares, confiterías y algunas oficinas públicas con abultada presencia de personas es un fuerte llamado de atención. Ni hablar de aquellos que no cumplen con la cuarentena de prevención tras haber viajado a países de la denominada zona roja.

Bancos atenderán solamente a jubilados de 8 a 10

El aspecto por resaltar de los responsables que El Ciudadano pudo notar, entre otros, son las decisiones que asumieron las entidades bancarias con la atención al público y la distribución horaria para jubilados y para el resto de las operaciones, algo a lo que se refirió el secretario general de la Asociación Bancaria de la República Argentina en Cuyo, Sergio Giménez: “Desde nuestro gremio planteamos algunas recomendaciones, muchas de ellas coinciden con las mostradas por los bancos”.

“Por eso se llegó a un acuerdo plasmado en las últimas horas en el marco de las recomendaciones que ha dado el Ministerio de Salud. En ese sentido, y puntualmente señalando a los adultos mayores que cobran sus haberes en las entidades bancarias, hemos pedido que los mismos sean atendidos en horarios especiales. Por eso, desde hoy comienza a regir ese horario especial de 8 a 10, donde el Banco Nación, solamente, atenderá a los jubilados en todas sus sucursales y anexos”.

Al preguntarle qué sucederá con el resto de los clientes, respondió: “A partir de las 10 de la mañana se atenderán el resto de las operaciones bancarias hasta las 13. Excepto los anexos donde continuarán atendiendo solamente a la clase pasiva, porque precisamente esos lugares fueron habilitados para ellos. Por eso reitero que se dispuso que en aquellas sucursales que cumplen con la doble tarea de atender jubilados y clientes en general, se utilicen las dos primeras horas (8 a 10) de la mañana para atender a jubilados”.

Tensa situación se vivió en una sucursal bancaria de Rivadavia

Sobre las medidas internas, Giménez resaltó: “Con respecto a la seguridad de los trabajadores bancarios, las autoridades de bancos han dispuesto una serie de medidas puertas adentro de los bancos, como disponer de alcohol en gel en forma permanente, baños con dotaciones de jabón e higienización en casi permanente. Como así también mantener distancias entre los clientes y los empleados, dispuestas por las autoridades sanitarias”.

Después hizo una fuerte reflexión: “Más allá de todo, uno apela también a la compresión de las personas que concurren a los bancos. Esperamos que no vuelva a presentarse lo que sucedió en la sucursal Rivadavia, donde se detectó la presencia de dos personas que debían estar aisladas cumpliendo los 14 días de prevención, tras haber regresado de un lugar del mundo de alto contagio. Lo grave de todo esto es que estas personas (omite nombrarlas) no recibieron ningún tipo de sanción y no se sabe si contagiaron a los clientes y personal que se encontraba en la sucursal bancaria. Esto no puede, ni debe volver a ocurrir. Las fuertes y estrictas disposiciones anunciadas personalmente por el presidente de la Nación y el gobernador de la provincia deben cumplirse, ante estas actitudes de ciudadanos irresponsables”.

Hechos irregulares en oficinas públicas, bares y confiterías

Tras la sesión exprés del Senado provincial, que se declaró en sesión permanente por la pandemia, El Ciudadano dialogó con el senador Marcelo Romano (PFP), quien dijo: “Estoy muy preocupado como legislador y padre de familia. Algo que se lo he comunicado al vicegobernador Mario Abed, para que le trasmita al Gobernador la conformación de una sala situacional de la que participe todo el arco político. El objetivo es aportar mayores ideas y toma de medidas en conjunto, por el bien y solo por el bien de todos los mendocinos. Creo que todos los que tenemos responsabilidades públicas debemos colaborar enteramente, por la provincia”.

“Uno de los puntos –acotó- que debemos decirle al Poder Ejecutivo, es que tiene personal en el área de salud que debe ser licenciado. Psicólogos, psiquiatras, fonoaudiólogos y otros que en estas circunstancias solo están en los nosocomios cumpliendo horarios. De más está indicar que se está arriesgando a ese personal y aquellos pacientes que, enterados que se encuentran allí, concurrirán al hospital. Entonces tendremos potenciales contagiados y transmisores de la pandemia”.

Al momento de consultarlo sobre la recorrida que hizo con otros legisladores, detalló: “Detectamos lo que sucede en el Instituto Emilio Coni, donde vimos mucho personal administrativo y de salud atendiendo a mucha gente que solo concurre por un certificado. Eso no puede ser, deberían haberlo cerrado, licenciado ese personal y evitar un potencial foco de contagio”.

Finalmente, y en la misma línea de resaltar su recorrida de las últimas horas, expresó: “Se deberían haber cerrado bares y confiterías de muchos sitios de la ciudad. Con otros legisladores que recorrimos esos lugares, nos encontramos con la calle Arístides Villanueva, que parecía una fiesta de 15 años, con bares y confiterías muy concurridos. Había mesas de hasta 14 personas, se apreciaba que hablaban otros idiomas. Por eso apelo al poder de autoridades de todos los intendentes para cerrar estos lugares por el tiempo que la provincia y la nación han dispuesto. Debemos ser conscientes que es una hora muy difícil. De todos nosotros depende morigerar a la mínima expresión el impacto de la pandemia del coronavirus”.