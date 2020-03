Brasil: hay tres muertos y 16 funcionarios de Bolsonaro tienen coronavirus

El Gabinete del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ya tiene 16 funcionarios con coronavirus tras un viaje realizado a Estados Unidos. El ministro de Seguridad Institucional, el general Augusto Heleno, confirmó que el segundo test que le realizaron dio positivo, aunque espera la contraprueba para dar la confirmación absoluta de que tiene COVID-19.

Heleno estuvo en la comitiva que acompañó a Bolsonaro a Estados Unidos, donde el mandatario se reunió con su par norteamericano Donald Trump.

"Les informo que el resultado de mi segundo examen, realizado en el HFA, fue positivo. Espero la contraprueba de FioCruz. No tengo fiebre y no tengo ninguno de los síntomas relacionados con COVID-19. Estoy aislado, en casa, y no atenderé ninguna llamada", informó el ministro a través de sus redes sociales.

Heleno, ex instructor militar y considerado la mano derecha del mandatario, está considerado dentro de la población de riesgo que sufre más los efectos del coronavirus ya que tiene 72 años.

Un grupo de funcionarios acompañó a Bolsonaro a Miami la semana pasada. Entre ellos se encontraba el jefe de la Secretaría Especial de Comunicación de la Presidencia, Fabio Wajngarten, quien fue el primero en contraer coronavirus y estuvo unos diez minutos con Trump el sábado 7 de marzo, antes de la cena que ofreció Bolsonaro en un resort de Palm Beach.

Si bien surgieron muchos rumores respecto a que el jefe de Estado de Brasil también se había contagiado, el martes informó a través de las redes sociales que su segundo examen dio negativo para COVID-19. No osbtante, la confirmación del contagio de Heleno elevó a 16 las personas infectadas tras integrar la delegación que lo acompañó a Estados Unidos.

Bolsonaro minimiza la situación

Mientras tanto, Bolsonaro minimizó la crisis generada por el virus. En el mismo día en que se realizó el segundo test para saber si está contagiado y en que murió la primera persona en Brasil por COVID-19, el presidente aseguró que realizará dos días de festejos por su cumpleaños y el de su esposa.

“Ahora yo cumplo 65 (años), en cuatro días. Vamos a hacer una fiestita tradicional aquí incluso porque yo cumplo el día 21 y mi esposa el día 22 (de marzo). Son dos días de fiesta”, lanzó Bolsonaro en medio de una entrevista radial. Además, criticó a los gobernadores que están poniendo en marcha medidas de emergencia porque, para él "van a perjudicar mucho" a la economía.

Ya suman tres los muertos en Brasil

Dos personas de 65 y 80 años fallecieron en un hospital dedicado a la tercera edad por coronavirus y ya suman tres los muertos en Brasil por la pandemia, informó este miércoles, el estado de Sao Paulo en un comunicado.