Pymes preocupadas por la pandemia

Empresarios, comerciantes e industriales pymes de Mendoza, consideran que toda la Región Cuyo, en particular nuestra provincia, recibirán un fuerte impacto del coronavirus en el próximo invierno y que el golpe será inmediato sobre el esquema económico y financiero del sector y sus fuentes de trabajo.

Algo, dicen desde la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM) que los nuclea, que tendrá todo un tiempo de difícil superación. Lo sensato de los empresarios pymes es que hacen actividades de concientización entre la gente para prevenir o amortiguar el daño que infringirá la pandemia cuando llegue en los meses fríos que se avecinan, actitud empresarial que está sobre lo que le atañe exclusivamente a sus negocios productivos.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-3-16-20-56-6-nueve-casos-nuevos-de-coronavirus-en-el-pais-y-el-total-de-infectados-subio-a-65

Estos aspectos que se notan en las respuestas que dio en un reportaje el presidente de la UCIM, Daniel Ariosto, quien ante la preocupación que tiene el sector que representa, dijo: “La UCIM está muy preocupada con la pandemia del coronavirus por la rapidez con la que la gente se contagia en todo el mundo. Vemos que es muy oportuno todo el movimiento de medidas que toma el Gobierno nacional con las provincias y que todos debemos acatar. Es un nivel de alto contagio, por lo que me parece que es una prevención adecuada, para poder contener el virus y que cause el menor daño posible en la salud de la gente”.

–¿Cree que producirá daño en Cuyo?

—Sí, por supuesto, ocasionará daños y perjuicios a las economías regionales, en particular en la de Cuyo. Esto será en todas las actividades, sin distingos, comercio, industria y servicios. De estos últimos está el mayor perjudicado de todos, el turismo, donde crecen las cancelaciones de reservas, eventos y congresos. En fin, una necesaria parálisis, donde todos debemos quedarnos en nuestras casas, por lo que le reafirmo que esto afectará la economía de Mendoza. Aunque seré prudente en responderle en cuánto y de qué forma, en números y porcentajes. Solo le afirmo que nos estamos preparando a recibir meses muy difíciles, tanto en la perspectiva del empresario pyme, inversionistas del sector y los trabajadores que viven de ese sector. De más está decir lo lenta que será la recuperación.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-3-16-21-48-18-trabajadores-en-riesgo-quedaran-liberados-de-asistir-a-sus-empleos

—¿La provincia y el país están preparados?

—Por supuesto que nos hacemos esa gran pregunta, cómo recibiremos a la pandemia en pleno invierno. Desde nuestra óptica, la infraestructura hospitalaria del país en general y Mendoza, en particular, no están preparados en el caso que tengamos un ataque fuerte de la pandemia en la temporada invernal. Las personas tienen que ir a una terapia intensiva que no es compartida, sino individual, porque debe estar esa persona totalmente aislada.

—Se necesitarían efectores nuevos, solo para la pandemia y el país no está preparado económicamente para eso…

–Por supuesto que sí y si no vea lo que han hecho los chinos que armaron un hospital en diez días y ellos están saliendo del problema. Mientras que nosotros ni siquiera hemos llegado al invierno. En ese sentido, en el mismo país por las bajas temperaturas corremos en desventajas con otras zonas de la Argentina, como el Noreste, que tendrá temperaturas mayores, mientras aquí entre las montañas estaremos en bajo 0. Si ahí la pandemia pega fuerte estaremos en serios problemas, como creo que el país también lo estará, porque, como le expresé hace instantes, el tema pasa por la insuficiente infraestructura hospitalaria, que hoy tiene serios problemas para atender a la gente.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-3-12-11-42-24-sube-el-riesgo-pais-ya-supero-la-barrera-de-los-3200-puntos

—¿El próximo invierno es clave?

—Creo que es la mayor preocupación que todos tenemos, de cómo nos puede tocar en pleno invierno. Hoy el virus no actúa entre nosotros porque todavía tenemos temperaturas que oscilan entre los 30ºC y 27ºC, entonces serán fundamentales los meses que vienen, porque debemos estar atentos a la comunidad médico-científica internacional que descubra algo que contenga la pandemia. Por lo tanto, es muy necesario que todos acatemos las indicaciones que nos brinden para cuidarnos en todo, para no encontrarnos en serios problemas que se pueden evitar si todos acatamos las oportunas indicaciones.