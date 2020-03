La organización de Roland Garros decidió posponer el torneo para septiembre

Roland Garros, el segundo torneo de Grand Slam del calendario tenístico que debía jugarse en mayo en París, fue pospuesto para septiembre debido a la pandemia de coronavirus.

El cambio de fecha del Mundial de tenis sobre polvo de ladrillo fue confirmado en forma oficial por la organización de Roland Garros, que anunció en su cuenta oficial de la red social Twitter que se llevará a cabo entre el 20 de septiembre y el 4 de octubre de 2020, y no como estaba previsto entre el 24 de mayo y el 7 de junio próximos.

De manera que Roland Garros se jugará una semana después del US Open, cuarto torneo de Grand Slam que está programado desde el 31 de agosto hasta el 13 de septiembre, y sobre una superficie totalmente distinta, ya que en Nueva York se jugará sobre cemento.

El actual campeón de Roland Garros es el español Rafael Nadal, quien conquistó su 12da. corona (y tercera consecutiva) en 2019 tras imponerse en la final sobre el austríaco Dominic Thiem.

