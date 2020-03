Coronavirus: vivencias de mendocinos en la zona roja del mundo

Muchos mendocinos o gente que tomó esta tierra cuyana como su terruño, a pesar de nacer en otros lugares, hoy están habitando esos sitios que eligieron para superarse profesional y económicamente. Sitios donde nadie, por estas horas, optaría como destino de vida: la denominada zona roja de la arrasadora pandemia de coronavirus.

El Ciudadano llegó hasta esas personas que dejaron familias e hijos en la tierra mendocina. Nos interiorizamos cómo es eso de enfrentar el cono más virulento del virus y cómo lo hacen para que no los toque y a su vez vivir. Dos aspectos para nada fáciles por las estrictas y hasta rigurosas medidas tomadas en los países más afectados por el COVID-19.

Italia paralizada, la más golpeada

Dora Consuelo Reyes Florian y su esposo, Gustavo Calle Palma, forman un matrimonio peruano que vivió en Mendoza por varias décadas, tuvieron sus hijos aquí y hace unos años partieron a Europa.

Mientras sus hijos culminaban sus estudios superiores en nuestra provincia y conformaban sus familias, el matrimonio se instaló en Vittuone, Milán, Italia. Allí, Dora ejerce como enfermera profesional en un importante efector de salud privada, atendiendo pacientes adultos mayores con graves patologías. Por su parte, Gustavo es obstetra, pero no ejerce, solo trabaja cantando en un tradicional restaurante de esa zona de Milán.

“Nuestra vida –dice Dora– cambió de repente sin que nos demos cuenta. Es como si el cielo se torne negro en un día soleado. Mi marido hace 15 días que está inmovilizado, porque el restaurante, como toda casa de comidas, cafés o confiterías, tuvo que cerrar sus puestos. No sabemos cuándo las podrán volver abrir. No se nos permite salir de nuestras casas, salvo cuando concurrimos a nuestros trabajos, totalmente vestidos para evitar contagios”.

—¿La pandemia no muestra que vaya a disminuir?

—Los contagios aumentaron de forma increíble y eso no se detiene. Por eso son muchos los muertos en Italia. Se cerró todo: escuelas, universidades, lugares de diversión, deportivos, todo, excepto supermercados y farmacias. Italia está paralizada como nunca de la vio.

“Está restringido todo tipo de movimiento y traslado, las elementales cosas que uno requiere para cuidarse como alcohol en gel, el Estado las acerca a los domicilios. Por ejemplo, camiones que andan por la ciudad entregando alcohol en gel a las familias que lo solicitan, como así otras necesidades básicas. Hay estrictas medidas que asume la policía, que vigila las calles y no permite que las personas circulen de un distrito a otro. Por ejemplo, si yo salgo de Vittuone y viajo a otra zona de Milán o de Italia, puedo recibir severas sanciones y hasta ser encarcelada”, describió.

—¿La salud logra morigerar los efectos del coronavirus?

—Solo le puedo decir que toda la cobertura de salud de Italia va hacia la población en general, haciendo hincapié en viejos y niños. Por suerte, estos últimos son los menos perjudicados, (porque) el peor peso lo llevan los adultos mayores. En el centro hospitalario donde me desempeño en gerontología y rehabilitación, tenemos muchos casos terminales por atender. Trabajamos con mascarillas y envueltos en ropa especial, guantes y botas. Que no debemos sacarnos bajo ninguna circunstancia y si antes nos lavábamos las manos con frecuencia, ahora lo debemos hacer diez veces más. Es la imagen de todos los hospitales de este país.

España declaró el estado de alarma

Pablo Fernández es un mendocino oriundo de Las Heras que vive en Málaga (España) desde hace 16 años. Conforma una familia con dos hijos, que vive de un bar instalado en las soleadas playas sobre el Mar Mediterráneo.

La pandemia los tomó con la misma angustia y preocupación que al resto de los españoles por la enfermedad en sí y por los perjuicios económicos que ella acarreará, como él lo describió a nuestro diario. “Vivimos momentos raros, de a poco se crispa la situación aún más. La educación está interrumpida y no hay ningún tipo de evento público. Se cancelaron todos los conciertos, es decir todo está cancelado. Y el desabastecimiento se da porque los camiones no pueden salir a abastecer los supermercados, por lo que la gente sale a comprar a lo loco para después encerrarse en sus casas y no salir. En dos días se vaciaron los supermercados”, explica.

—¿Cómo es tu situación que vives del comercio?

—La situación de todo el comercio es muy complicada. Yo tengo un bar, negocio que deberé cerrar porque España declarará el estado de alarma. Es un grave perjuicio económico que no creemos superar rápidamente. Aquí nadie nos dice nada y mientras tanto seguimos pagando impuestos, servicios, alquileres, seguros sociales de empleados, todo...

“La enfermedad implica que todos estemos encerrados en nuestras casas por 15 días, porque se limita la circulación de coches y personas por las calles. Ya estamos todos en conocimiento de que la Argentina ha cerrado todo vínculo aéreo con Europa. Solo esperamos que esta mierda pase de una buena vez, aunque estoy convencido de que todos terminaremos con coronavirus, que lamentablemente nos está cargando a nuestros ancianos”, detalla Pablo.

—Los argentinos que viven en España, ¿saben de Argentina?, ¿están preocupados?

—Por lo que se lee en los diarios españoles, Argentina recibirá lo peor. Para los especialistas, se juntarán la crisis económica, la recesión, el pago de la deuda externa... Y con la llegada del otoño y el invierno el virus se potenciará. Ahora está llegando con límites por el calor que hace ahí, pero muchos dicen que se pondrá complicado en los meses que vienen para mi tierra argentina. Por lo que se deberán preparar, y mucho. Por eso, sería muy importante que Argentina aprenda de la cadena de errores que cometió Europa y actúe con la rapidez acertada que esta pandemia impone.