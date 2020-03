Trabajadores en riesgo y con hijos a cargo quedarán liberados de asistir a sus empleos

El Gobierno nacional impulsó la modalidad de trabajo a domicilio como parte de las medidas dispuestas para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus, con la excepción de aquellos "servicios que las autoridades consideren esenciales".

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, anunció este lunes mediante una conferencia de prensa en Casa de Gobierno que los trabajadores del sector público y privado que están considerados en mayor riesgo frente a la pandemia quedarán "liberados de tener que asistir a su lugar de trabajo", aunque "deben fijar las condiciones con su empleador para poder hacerlo".

El funcionario incluyó en este beneficio a los padres, madres o tutores que deban cuidar a sus hijos que no asistan a clases y puedan justificar que no tienen con quién dejarlos. También aclaró que la medida no alcanza a los trabajadores de la salud considerados indispensables par realizar su tarea, y tampoco a las fuerzas de seguridad.

Moroni aclaró que las personas consideradas más vulnerables ante la expansión de la pandemia son aquellas identificadas por las autoridades sanitarias, como los "mayores de 60 años, las mujeres embarazadas y los trabajadores con determinadas afecciones crónicas", como "enfermedades pulmonares, EPOC, enfisemas y enfermedades cardíacas", detalló.

"A este grupo se los dispensa del deber de asistir al lugar de trabajo", subrayó el ministro en conferencia de prensa desde Casa Rosada, y señaló que "en el caso de los mayores de 60, esta dispensa podrá ser afectada en caso de que se considere que sean personal esencial".

Además, aclaró que "hay un sector de la actividad actual en el que todo su personal se considera esencial, que es el de la salud".

Fuentes oficiales indicaron que la estimación es que tanto para la Casa Rosada como para el resto de los ministerios nacionales el objetivo es que "sólo haya trabajadores presenciales en un 10%", para lograr la mayor desconcentración posible.