Pezzella tiene coronavirus, se encuentra en cuarentena y subió una selfie

Italia tiene más de 12 mil infectados y ya han muerto más de 800 personas, siendo la nación europea más afectada por la crisis sanitaria mundial que ha provocado el virus que comenzó en China. La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este miércoles que la infección causada por este coronavirus ya puede definirse como una pandemia y animó a todos los países a tomar las medidas apropiadas para prepararse a ello.

El fútbol no es ajeno a esta situación. Pese a que las alarmas en el fútbol están encendidas y a que se decidió suspender sus competencias hasta el 3 de abril, ya hay varios futbolistas afectados.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-3-13-23-17-8-dos-futbolistas-argentinos-y-sus-maneras-de-evitar-el-coronavirus-en-europa

El último en sumarse a esta lista fue el defensor argentino Germán Pezzella, capitán y referente de Fiorentina, club que se encuentra en la zona de Florencia.

“ACF Fiorentina anuncia que, tras la positividad de Coronavirus-COVID-19 por Dusan Vlahovic, en presencia de algunos síntomas, los jugadores Patrick Cutrone y German Pezzella y el fisioterapeuta Stefano Dainelli han tenido un resultado positivo. Todos gozan de buena salud en su casa de Florencia”, anunció el club mediante un comunicado.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-3-13-21-37-3-galeria-boca-llego-a-mendoza-y-fue-recibido-por-una-multitud

Según informaron desde el club, el nacido en Bahía Blanca hace 28 años está bien y se encuentra en aislamiento en su casa de Florencia, al igual que sus compañeros de equipo.

Pezzella, la selfie y el coronavirus

En su cuenta de Instagram, el ex River Plate, llevó tranquilidad a sus seguidores al compartir una imagen suya en donde se lo ve bien de ánimo y positivo, con el dedo pulgar haciendo incluso la seña de "OK". Además, compartió el siguiente mensaje: "Como es de público conocimiento, después de los estudios realizados, producto de dos días con algún síntoma, me confirmaron que tengo COVID-19. Los síntomas desaparecieron y estoy en mi casa siguiendo con los procedimientos indicados por el departamento de sanidad de mi club. Seguro esto dentro de poco será otra historia para contar. Cuiden de su salud y de sus personas cercanas. Un abrazo".