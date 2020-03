El primer contagiado de coronavirus en Argentina fue dado de alta

Tras permanecer 11 días internado y aislado, el primer infectado de coronavirus en la Argentina fue dado de alta este jueves y abandonó el Sanatorio Agote de Recoleta.

El hombre de 43 años, llamado Ariel, volvió a su casa después de haber estado internado desde el 1ro de marzo cuando, luego de haber estado entre el 19 y el 29 de febrero en ciudades del norte de Italia, levantó fiebre y empezó a mostrar complicaciones respiratorias que lo condujeron a hacerse la consulta médica.

“Cuando salí de acá para Milán, yo ya estaba al tanto de la enfermedad, de hecho me llevé un barbijo. Pero cuando llegué, la verdad es que no vi nada raro, estaba todo normal. Yo voy todos los años a esa exposición, estuve con gente todo el tiempo, imaginate. Nunca sentí nada alarmante. No tengo idea de cómo me contagié”, dijo en recientes declaraciones.

En diálogo con el programa de radio conducido por Jonatan Viale en Radio La Red, Ariel contó cómo vivía sus días alejado de todos sus seres queridos y comunicándose con su familia a través de videollamadas: “Me levanto bien todos los días, no tengo fiebre, me hacen los controles, me alimento bien. No tengo el sushi, pero no pasa nada. Acá me controlan cada 3 horas”.

Y amplió: “Me siento muy bien desde el primer momento que llegué. Estuve con fiebre la primera noche y después se me fue. Ahora estoy en perfecto estado de salud. La estoy pasando bien y no siento nada. Estoy perfecto”.