Así funcionará el control de fronteras terrestres en Mendoza

El Gobierno de Mendoza determinó que el Iscamen sea quien contenga el sistema de control en las fronteras de la provincia. Esto quiere decir, que en Desaguadero, San José, Cochicó, Canalejas y la Horqueta, personal del instituto detendrá a todos los vehículos y someterá a consultas a los viajantes.

Alejandro Molero, titular del Iscamen, indicó cómo funciona el protocolo de control en frontera terrestre, en CNN Radio Mendoza: “El Gobierno de la provincia dispuso medidas que se irán asentando cuando se genere o no, esperamos que no, un avance del virus sobre la provincia. Será gradual. En la primera etapa se blinda a la provincia en las barreras sanitarias, que actuarán controlando la totalidad de las personas que ingresen a la provincia por cualquier medio terrestre: carga, pasajero o particular".

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-3-13-12-35-38-el-hospital-italiano-se-prepara-para-recibir-infectados-por-coronavirus

El personal a cargo estará informando, entregando folletería, pero también haciendo llenar a cada una de las personas que viajen una declaración jurada. "Van a figurar datos personales, teléfono de contacto, procedencia, último país en el que ha estado y si ha tenido viajes internacionales. Una serie de preguntas a los efectos de evaluar si tienen algunos síntomas relacionados con el coronavirus", destacó Molero.

Vale destacar que completar la declaración jurada es obligación para todos ya que, a través de la misma, se puede chequear si la persona ha viajado a alguno de los países más afectados y si está incumpliendo la cuarentena.

"Si tiene síntomas relacionados al virus, el Iscamen se contacta con un teléfono que está dispuesto las 24 horas para tal fin. Se dispara un protocolo donde esa persona que tiene algunos síntomas es acompañada por nuestro personal en un vehículo oficial hasta el hospital más cercano a la barrera sanitaria", informó.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-3-13-10-46-3-son-nueve-los-casos-sospechosos-de-coronavirus-en-mendoza

También aclaró que se entregarán declaraciones juradas a los pasajeros arriba del medio de transporte por el que circule, antes de llegar a las fronteras, para así agilizar el trámite y que el personal del Iscamen solo tenga que controlar los datos y ocuparse de las personas con síntomas, en caso de que haya. "Estamos armando el sistema con todos los organismos, para que sea ágil y seguro", remarcó.

“Nosotros estamos capacitando a todo el personal por parte del Ministerio de Salud. Eso termina entre el martes y miércoles. Tenemos una gran predisposición del personal de barrera que no tiene competencia en el área de salud y que ante esta situación han accedido a colaborar. Vamos a reforzar con personal capacitado de control pero también con administrativos de otras áreas”, finalizó Molero.