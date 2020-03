Oriana Sabatini dio detalles de su aislamiento con Dybala en Italia

La pandemia de coronavirus ha generado un inédito y preocupante panorama en muchos países del mundo. Italia, es uno de ellos.

La hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini, contó la dramática situación que se vive en Torino, sitio en el que ella se encuentra viviendo, asilada y en cuarentena junto a su novio, el futbolista Paulo Dybala.

En un audio que envió a Intrusos, la cantante se mostró preocupada por la pandemia y dio detalles de la desolación que hay en esa ciudad.

"Estoy reportándome desde Torino. Ayer, tipo 11 y media, 12 de la noche, lo llamaron a mi novio para avisarle que a un compañero le dio positivo el test de coronavirus. Está bien. Nosotros estamos en cuarentena. Ya estábamos en cuarentena, pero con todo esto se puso más serio el tema. Ahora tenemos que esperar que les hagan el examen de coronavirus al resto los jugadores", contó.

Oriana Sabatini detalló además que hasta ayer todo estaba “bastante” abierto pero "hoy está todo cerrado". "No hay personas en las calles. Nosotros decíamos '¿qué hacemos si necesitamos algo del supermercado?'. En la casa en la que estamos nadie puede salir. Tenemos una persona que puede buscarnos cosas, si necesitamos, y ya habíamos hecho una compra bastante grande porque esto se veía venir. Pero estamos todos bien. Sí es un lío, por más que no nos afecte tanto a todos como a los mayores, hay que tomar conciencia social, conciencia por los otros, quedarnos en nuestras casas lo más que podamos porque no es joda", reflexionó Ori.

Además la intérprete del ‘Último tango’ y ‘Luna llena’, llamó a sus padres para ponerlos al tanto de la situación que vive y también para buscar tranquilizarlos. Ori se mostró angustiada por la falta de vida social: "Si salís en la calle no hay ni una persona, algo que me parece bien, es lo que hay que hacer, hasta que se calme un poco todo esto… En la Argentina, no es que los veo relajados, pero no están tomando tantas medidas en cuanto a los vuelos, la gente que entra y sale. Siento que se tendría que poner en cuarentena el mudo y esperar que se calme un poco todo", se sinceró.