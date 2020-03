La DGE no suspenderá las clases por no haber casos confirmados de coronavirus

Este jueves al mediodía el gobernador, Rodolfo Suarez, encabezó una conferencia de prensa respecto a la situación del coronavirus en Mendoza.

Más allá de anunciar una serie de medidas preventivas confirmó que las clases no serán suspendidas. La medida fue detallada por el Director General de Escuelas, José Thomas, quien explicó que “no tenemos circulación del virus en Mendoza y todavía no tenemos ningún caso. Siguiendo los buenos protocolos que se han usado en los otros países, no estamos en la etapa de la cual uno debería suspender las clases."

En Mendoza aún no se registran casos de coronavirus, es por eso que ante la responsabilidad de cuidar la salud de mendocinas y mendocinos, hemos decidido implementar medidas que nos ayuden a prevenir la circulación del virus Covid-19.



"En eso vamos a ser muy cuidadosos, vamos a comunicarlo claramente y con tiempo porque hay que entender que va a haber un proceso del virus en la Argentina, y en esta etapa que estamos, que es la de contención, no amerita suspender las clases” expresó el funcionario.

Por otro lado, el Gobierno ya tiene ideado un sistema para que los alumnos puedan seguir trabajando y no retracen sus aprendizajes ante esta problemática. Al respecto, se informó: “La DGE viene trabajando de hace tiempo, ante el tema de posibilidad de terremoto y demás, tenemos una forma de llegar a los alumnos, que puede ser de forma digital o a través de papel para que no pierdan días de clases, no será lo mismo que estar en la escuela pero vamos a intentar llegar a todos. Eso es lo que hoy estamos afinando para este caso en particular. Estamos terminando de afinar una propuesta para primaria, secundaria y nivel inicial”.

Sobre los docentes

“Ayer comunicamos a los docentes que no se les iba descontar el ítem aula, ni ningún tipo de descuento, por eso digo que esto es algo que evoluciona rápidamente y lo que hay que tener es muy claro el protocolo, que es lo que queremos empezar a comunicar de a poco porque para bajar la ansiedad, siempre digo que lo mejor es explicar qué vamos a ir haciendo a medida que vayan ocurriendo las cosas” explicaron.

