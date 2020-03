Karina La Princesita reveló una anécdota de acoso sexual que sufrió cuando era adolescente

Karina La Princesita de 34 años de edad, compartió una dura anécdota con la que buscó generar conciencia a las fans que van a verla a sus shows.

El episodio que narró la ex del Kun Agüero, surgió a raíz de un comentario en Twitter de una de sus seguidoras y que reflexionó: "No hay piba que no le haya pasado nada. Siempre alguna algún relato tiene, hasta yo. Y agradezco que no haya sido a mayores".

La intérprete de ‘Díganle’ y ‘Te quise olvidar’, contó cómo fue un terrible momento que vivió cuando era adolescente: "A mí una vez, saliendo del colegio, frenó una camioneta blanca, en ella había un hombre masturbándose y me agarró de la muñeca y me quiso meter adentro y no sé de dónde saqué fuerza para soltarme y salir corriendo. Por eso me preocupo tanto cuando van solas a los shows y eso".

La mamá de Sol, hija de que tuvo Karina con el cantante de cumbia llamado como El Polaco, ha revelado en diversas oportunidades y entrevistas, la dura infancia que le tocó vivir, en esta ocasión dejó salir a la luz ese acontecimiento de acoso sexual.