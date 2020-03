El Gobierno anunció nuevas medidas preventivas por el brote de coronavirus que afecta a varios países de Europa y Estados Unidos con el fin de minimizar las chances de contagio en la Argentina.

Luego de una reunión de urgencia con las autoridades sanitarias, Alberto Fernández informó que será obligatoria la cuarentena para las personas que viajaron a los países más golpeados. El presidente indicó que quienes no cumplan con esta disposición, "estarán incurriendo en un delito".

"Yo ayer dije que teníamos que cambiar el tema de la cuarentena y eso se va a resolver hoy. La persona que cumple esa cuarentena de 14 días tiene la obligación de recluirse en soledad en su casa. No es voluntario, no es una recomendación: deberá hacerlo con las consecuencias que eso supone y si no lo cumple, estará incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública", explicó el jefe de Estado en una entrevista realizada en FM Delta.

Fernández pidió hoy "llevar tranquilidad a la gente" porque "la Argentina siguió todos los pasos que debía seguir frente al riesgo que se presenta por el coronavirus", al tiempo que recordó que "todos los casos detectados en el país son importados".

Además se analiza la suspensión definitiva de los vuelos desde y hacia Italia y la cancelación de grandes espectáculos públicos porque allí "hay una posibilidad de que se propague el virus".

"Evaluamos si suspendemos la entrada de personas desde Italia por el coronavirus. Ayer lo discutimos y lo vamos a resolver en los próximos días, así como qué hacemos con los espectáculos públicos", dijo el mandatario.