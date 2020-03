¿Cómo se acomoda la gestión de Suárez con presupuesto acotado?

La Cámara de Senadores de la provincia aprobó la Ley General de Presupuesto 2020. Esto contó con el apoyo de 23 votos positivos y 13 negativos y de esa manera la historia, sin muchas vueltas, corrió la misma suerte de cómo obtuvo media sanción en Diputados. Solo deberá volver a la Cámara Baja por reacomodamiento de algunos elementos técnicos en la letra de ley en sí.

De ahora en más y cuando el gobernador Rodolfo Suarez firme el decreto de promulgación de la Ley, su primer año de gestión contará formalmente con un presupuesto de recursos corrientes de alrededor de $175.134 mil millones, cifra que el Gobierno provincial tendrá que modificar en su aplicación para cada área o ministerio al no haber podido logra que el Poder Legislativo aprobara roll over y un endeudamiento por US$ 300 millones, luego modificado para su tratamiento en el orden de los U$S 221 millones.

Límite por la deuda

El Poder Ejecutivo no contará además con alrededor de $6.467 millones que deben ser destinados para reestructuración para vencimientos que debe enfrentar. Esta cifra deberá ser extraída de partidas ya autorizadas para cada ministerio, lo que implica que el Gobierno postergue o anule obras u otros emprendimientos de gestión.

El Ciudadano estuvo en la cobertura periodística del movido martes legislativo y en esto expresaba el presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, Diego Costarelli: “Sobre los $6.500 millones, la Provincia deberá hacer una readecuación presupuestaria. En esa cifra está contenido $4,7 millones son ANSES y el Banco Nación y alrededor de $2.000 millones con bancos extranjeros, entonces la Provincia tendrá que ver cómo se readecua el Presupuesto para cumplir con ese vencimiento”.

Muy molesto el senador agregó: “Decirle no al presupuesto que propusimos y el crédito para obras, es decirle no a la gente, al Hospital Humberto Notti y todas aquellas obras presupuestadas y que han sido acordadas entre el ministro de Economía con todos los intendentes. Todo en infraestructura caminera en el Valle de Uco, en el Sur, para 8.000 viviendas, para mitigar el flagelo de desempleo y toda dinámica para que Mendoza se desarrolle, además de tener un resorte para enfrentar el desempleo en la provincia”.

Negativa opositora, achaca deuda de U$S 500 millones de Cornejo

El senador Lautaro Giménez (FIT) argumentó su negativa cuando expresó: “Hoy los números del mundo muestran los números reales donde la Nación y la Provincia tendrán que acondicionar sus economías. Se armó un presupuesto en base a especulaciones que supuestamente convenía para tener en orden a Mendoza. Se tomó la previsión de inflación de un Presupuesto nacional que nunca se aprobó, que fue el que dejó Mauricio Macri, estimando que la inflación sería de un 24%, algo que ningún organismo, ni ninguna consultora, en realidad nadie se animaría a sostener a la luz de tamaño porcentaje inflacionario”.

Dicho esto, el legislador de la izquierda con números en la mano argumentó: “Sobre las difíciles condiciones en las que se encuentra la Provincia en el ámbito laboral y las reprochables condiciones en la que se discutirá en paritarias, por eso su negativa al presupuesto”.

El justicialismo en boca de sus interlocutores Adolfo Bermejo y Lucas Ilardo, argumentaron una vez más su negativa al roll over y endeudamiento. Ambos parten de la base “de los más de US$ 500 millones que tomó el exgobernador Alfredo Cornejo durante su administración, algo que implicó dejar una deuda del 400% a diciembre del 2019, para la oposición, impagable; lo que implicaría para el PJ una deuda insostenible que dejaría a la Provincia al borde de explotar”.

Coincidieron ambos senadores en que “la economía local está diezmada con 37,7% de pobres y 66.561 indigentes, donde la desocupación es la mayor del país y en ese sentido, señalaron, las mujeres llevan la peor parte con un 11,7% y los hombres con un 5,8%. Tomando la industria madre, la vitivinicultura, aseguran que del 80% de rentabilidad se bajó al 20% y como consecuencia de ello se perdieron 20.000 hectáreas de cultivo y se desplazaron a 2.000 productores”.

“El presupuesto provincial se decidió en Buenos Aires”

Molesto y preocupado, el ministro de Hacienda de la Provincia, Lisandro Nieri, habló con los medios. El funcionario presenció el desarrollo de la sesión del Senado, tras lo cual dijo: “Es lamentable que esto haya sucedido. Tenemos que tener en cuenta que el contexto de la Argentina sigue siendo adverso con veinte meses de actividad económica negativa y la caída de los recursos reales desde hacen muchos meses. Esto es $29.000 millones menos para recursos de las provincias. En una palabra, un país con serios problemas donde el presidente Alberto Fernández ha priorizado la reestructuración de la deuda, aunque queda otros puntos como la reactivación del consumo interno del país”.

Para el ministro, “la caída del PBI de Mendoza será aún mayor de la que proyectamos. Se agrega la crisis del petróleo, es decir la pelea entre grandes potencias energéticas entre lo no convencional y lo convencional, con alta incidencia para Mendoza. Por eso sentimos el daño que hoy a la Provincia le hace esta postura del PJ que nos deja sin herramientas que eran muy necesarias para poder palear esta situación muy crítica del mundo y del país”.

A la hora de responder sobre la deuda que dejó Cornejo, solo se limitó a expresar: “Los US$ 500 millones que habla la oposición tendría que tener memoria, porque el origen de la deuda producto del desastre fiscal del 2015 motivó a tomar deuda, que no implicó tomar recursos genuinos para una gestión determinada, deuda que recién comienza a pagarse en el 2022 y ahí que era muy importante el roll over. Otorgar una herramienta para el estratégico manejo de la deuda”.

Finalmente y en tono irónico acusó: “El Presupuesto de la provincia de Mendoza se ha resuelto en Buenos Aires. Allí se da mandato para la reestructuración de la deuda, mientras que acá, el palo en la rueda es que no se reestructura la deuda y ajústese el Presupuesto en $6.467 millones, por lo que ya el Gobernador, fiel a su responsabilidad de gobernar, ha dado instrucciones de reacomodamiento presupuestario a todas las áreas de gobierno. Quien sentirá el mayor impacto es la obra pública, con todo lo que eso implica, porque lo que hoy se votó es en contra del trabajo, por lo tanto caída libre para el empleo genuino. Solo espero que el comportamiento a futuro de la oposición se enmarque a ese llamado al diálogo que el Gobernador reitera permanentemente. Un diálogo conducente y que llegue a buen puerto para que los futuros presupuestos de la Provincia sean resueltos en la provincia, no como este, totalmente politizado y resuelto en Buenos Aires”.