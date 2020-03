Rocío Oliva reveló una foto de ella junto su padre antes de que a este lo asesinaran

Rocío Oliva compartió en su cuenta de Instagram una foto con un duro mensaje sobre la muerte de su padre. La futbolista tuvo que verlo ser asesinado frente a sus ojos a los 12 años, y según relató en las redes, esa imagen fue apenas unas horas antes del dramático hecho.

“No hay mentiras, ni burlas, Cómo hacen ellos, acá solo hay dolor, verdad y una hija buscando justicia“, escribió en el epígrafe de la imagen en la que se la puede observar en un cumpleaños junto a su padre y el resto de sus amigos y familia, horas antes de que lo asesinaran a sangre fría por un conflicto respecto al salón donde se desarrollaba el evento, explica Vía País.

“Eso fue lo peor que me pasó en la vida, ojalá no me pase algo peor que eso. A mi papá lo mataron cuando yo tenía 12 años, enfrente de mis ojos. Fue una situación horrible. Era el cumpleaños de una primita de 4 años. Estaba lleno de chicos y llegaron los dueños (del salón de fiestas) que eran de Moreno, dos hermanos, los hermanos Nogueira, que son hijos de Pipi Nogueira, un ex concejal de ahí. Tenían poder. Ahora están todos libres, la verdad es que no pasó nada”, relató Oliva en una entrevista con diario Clarín.

Y continuó: “Mi papá era muy joven, tenía 36 años, y a esa edad a muy pocas cosas les tenés miedo. Y en este caso cuando vio que salían con el arma hacia afuera, salió. Uno tenía una escopeta que había sacado del baúl del auto, con la que podía apuntar a todos, hasta a los chicos, para abrir camino. Entonces mi papá, cuando ve que quieren salir y no pueden, se mete entre los autos y se encuentra con uno. Le quiere tirar una trompada sin pensar que estaba armado. Mi papá medía 1.85 metros, y el tipo ve que se le venía mi viejo y tira la última bala que tenía. Le da justo en el estómago y se va con el otro por atrás”, contó la futbolista sobre la dramática experiencia que debió vivir en su niñez.