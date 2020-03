Coronavirus en Argentina: ¿cuánto es el valor de la multa por infringir la cuarentena?

Desde el Gobierno dijeron que será un delito no cumplir con la cuarentena. "La persona que cumple esa cuarentena tiene la obligación de quedarse, recluirse en soledad en su casa. No hacerlo voluntario como hasta el día de hoy. Ahora vamos a hacerlo con las consecuencias que eso supone. Si no lo cumple estará incurriendo en un delito que pone en riesgo a la salud pública", sentenció el jefe de Estado