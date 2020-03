El papá de Alan Villouta pidió "que el dinero no siga matando a la Justicia"

Este martes, en los tribunales mendocinos, inició el juicio por la muerte del joven Alan Vilouta, quien fue atropellado en agosto de 2017 en el Acceso Sur a la altura de la Barraca Mall de Guaymallén.

Andrés, padre de Alan, habló sobre la audiencia en CNN Radio Mendoza. En primer lugar, destacó el rol de la Justicia, asegurando que "se movió bien" al igual que el fiscal Carlos Torres. "Los dos peritos pagados por la defensa ni siquiera fueron a ver la camioneta. Hemos tenido noches y noches de expedientes. Simplemente por el estado en el que se encontraba mi hijo, te das cuenta por la lógica nada más de que no me podés venir a decir en la cara que lo atropellaste a 60 kilómetros por hora", dijo indignado.

“La sensación con la que me fui ayer es que tenía que ir a sacar un préstamo y pagarle los arreglos al señor Verdenelli. Lo trataron de maleducado a mi hijo por cómo cruzó la calle. ¿Vos creés que yo les digo a mis hijos 'hoy vamos a tomar lecciones de cómo chocar autos en el Acceso Sur?'", manifestó.

Además, denunció que las calles "están tan mal hechas que los frenos no sirven. Tan mal hechas que el aceleramiento de 0 a 5 segundos no le da reflejo a nadie. Entonces las luces no permiten ver a los peatones que cruzan". Y agregó: "Yo le tendría que hacer juicio a la empresa del vehículo y no a Verdenelli, porque al pobre pibe de 44 años le vendieron algo que hizo que mi hijo lo chocara".

"En la campera de mi hijo estaba impresa la pintura blanca por la fricción", remarcó y recordó que la misma era de color amarilla refractaria. Denunció que se realizó la pericia sobre algo que no se vio.

"Ayer cuando salimos, nos volvieron a meter diciendo ‘con lo que han hablado estas dos personas, estamos en el horno, nos han ofrecido un abreviado’. ¿Un abreviado? El señor Verdenelli estaba zapateando el pie esperando que yo le aceptara el abreviado", contó y aseguró que fue una forma de "apretarlo" psicológicamente.

"El abreviado no se los doy hasta el viernes, si no me quiere resolver nadie, me sentaré a escuchar los argumentos que tengan los testigos. Pero sí confío plenamente en que los jueces no pueden ser tomados de tarados o estúpidos como nos han tomado a nosotros escuchando estas pericias infantiles".

Por último, pidió "que el dinero no siga matando a la Justicia. No me voy a doblar ante nadie, solo ante Dios. Que quede en evidencia, si tenemos una Justicia”.