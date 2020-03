Referentes nacionales de la UCR hablan de un país con “doble comando”

A su paso por Mendoza, donde presenciaron los actos de la Fiesta de la Vendimia, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el titular del bloque opositor de Juntos por el Cambio en Diputados de la Nación, Mario Negri, dejaron un claro mensaje de lo que ocurre con la institucionalidad del país. De cómo ésta repercutiendo en la economía y en el normal desarrollo de los poderes que tiene del Estado nacional, esencialmente la Justicia.

En ese sentido, no dudaron en dejar en evidencia que en la Argentina ocurren aspectos delicados, que no parten de decisiones del presidente Alberto Fernández si no del fuerte poder que tiene su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

El ejemplo, para ellos, es la persecución sobre jueces o poderes judiciales que investigan y juzgan casos de corrupción. Además de ir desmembrando todo ese anillo protector que se hizo sobre testigos arrepentidos que brindaron información fehaciente de la corrupción que dominó el escenario del país durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Los dos importantes referentes estuvieron presentes en los actos centrales de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Se hicieron un tiempo para mantener breves diálogos con El Ciudadano y no titubearon en afirmar que el Gobierno nacional muestra doble comando.

Sobre cómo vive este tiempo en el que se quiere intervenir el Poder Judicial de Jujuy, Morales fue directo al expresar: “Hablé con el presidente de la Nación y me dijo que no había decisión tomada en ese sentido. Aunque yo creo que los sectores ultrakirchneristas están avanzando en el Congreso. Creo que este martes (por hoy) comenzará el debate en el Senado nacional y uno espera que no se produzca el atropello”.

Después, sobre lo que está pasando sobre la Justicia de la Argentina, Morales respondió: “Creo que hay una fuerte campaña de descalificación de la Justicia que no le hace bien al país. Me parece que hay que parar un poco con eso y los sectores ultrakirchneristas deberían seguir el camino con las ideas que ha planteado el presidente y no profundizar la grieta”.

Para la oposición, “la Nación muestra un Gobierno de dos cabezas”

Por su parte, el presidente del bloque de legisladores del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, al responder sobre el clima enrarecido que está mostrando el Congreso nacional, expresó: “Sobre la efervescencia que está creciendo en el país, lo primero que le respondo es una expresión de deseo, y es que la temperatura que hoy impera en el clima de Mendoza no sea la del país. Se lo digo porque nadie puede explicar por qué estamos viviendo un nivel de tensión institucional, que era lo menos que esperaba yo, frente a un nuevo Gobierno”.

El diputado nacional profundizó sus argumentos al expresar: “Parto de la base de que la institucionalidad de la Nación estaba asegurada frente a las dificultades económicas. Entonces, si hay algo en que debe haber claridad es que cuando hay problemas con las instituciones, con la democracia o con la Justicia, un nivel de tensión de esa naturaleza afecta a la economía. Por eso, creo que el único que puede y debe despejar toda duda de que el respeto a la división de poderes, a la Justicia, al no avasallamiento a las instituciones, es el presidente”.

En otro tramo de los fuertes dichos, Negri consideró: “Parece que vamos con un Gobierno bifronte, de dos cabezas. Lo digo con el mayor de los respetos, porque parece que el presidente dice una cosa y del dicho al hecho hay mucho trecho. Donde la vicepresidenta en alguna medida avanza con gente de su extrema confianza en todos los niveles de control que tiene que ver con la Justicia. Eso es lo genera un nivel de tensión muy fuerte”.

“No se puede explicar –agregó- por qué el presidente derogó un decreto que protegía a los testigos arrepentidos, como Alejandro Vandenbroele. Ahora él y todos los testigos arrepentidos están sin protección. Tampoco se puede explicar por qué el contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, se arrepintió por voluntad de todo lo hecho en años y ahora está amenazado. Además, no me puedo imaginar que el presidente tuitee un vídeo donde se habla de violación de derechos humanos y de presos políticos”.

Negri reflexionó que “si el Gobierno cree que polarizar institucionalmente le trae un beneficio a la economía, estaríamos ante un cambio en el mundo. Esto no es así, porque si se le suma imprevisión institucional a un país también le suma imprevisión a la economía, y eso nos está pasando”.

“Nosotros hemos querido ayudar, colaborar, y sin lugar a dudas hemos sido mejor oposición de la que nosotros tuvimos. Lamentablemente las señales que parten de nuestro bloque no llegan o no quieren que lleguen, o no interesan que lleguen”, consideró el legislador.