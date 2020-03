Nazarena Vélez les respondió a quienes la acusaron de burlarse de Federico Bal

Federico Bal anunció en un video que padece cáncer de intestino. El propio actor tomó la decisión de anunciar públicamente los problemas de salud que atraviesa, luego de varios días en los que hubo diversos rumores. Por eso, él mismo decidió blanquear la situación y en un conmovedor material audiovisual, remarca que es una persona joven, que va a luchar y que tiene esperanzas en superar la enfermedad.

Como era de imaginarse, en el ambiente del espectáculo, la noticia cayó “como una bomba”. Hubo varias figuras que luego de ver el video, salieron a solidarizarse con el actor. Sin embargo, la madre de la ex de Fede Bal, Nazarena Vélez, se vio envuelta en una polémica por un posteo que derivó en diversas especulaciones entre los internautas.

La mamá de Barbie Vélez -quien supuestamente vivió un hecho de violencia con Fede cuando estaban en pareja- fue acusada de “burlarse” del difícil, momento que atraviesa el hijo de Carmen Barbieri.

Todo surgió por una foto que subió junto a su hijo Thiago, en la que recomendaba un centro que brinda tratamientos uroginecológicos. En el texto con el que acompañó la publicación afirmó: “Siempre con ganas de vivir plenas y sin preocupaciones”. Luego, mencionaba el lugar y finalizó con la frase: “Que nada les quite la sonrisa”.

Casi de forma inmediata recibió posteos que hacían referencia a su “alegría”, que algunos usuarios atribuyeron al malestar que padece Bal: “Está contenta de lo que le pasó a Fede Bal, que nunca te pase”, “No podés ser tan irónica. Tenés hijos”, “Sos muy irónica Nazarena… y demasiado obvio lo que escribiste, no cambias más, mucha maldad de tu parte”, fueron algunos de los comentarios que recibió en su posteo.

Nazarena Vélez salió a contestarles a los que la criticaron, a través de historias en su cuenta de Instagram: “No puedo creer la locura humana. Estoy entre angustiada, dolida y asombrada. Al recomendar el centro de incontinencia urinaria, muchos me dijeron que no me podía burlar de la enfermedad de Fede Bal. No sé si son hijos de puta enfermos o estamos todos muy locos. Porque los que ven una foto mía con mi hijo y piensan que me burlo de un cáncer… es de no creer”, empezó diciendo en el fuerte descargo.

“Me asombra el odio y la oscuridad de algunas personas. Yo creo que se entendió lo que quise decir y si no vean las historias. Curemos todos un poquito más el alma porque cada día está más complicado”, cerró la vedette y protagonista de la obra "Él en mi cuerpo".