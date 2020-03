ANSES 2020 | ¿Qué significa lo que dijo el presidente sobre asignaciones y jubilaciones?

A 81 días de mandato, el presidente Alberto Fernández ofreció su discurso correspondiente a la 138 apertura de las Asambleas Legislativas y, por supuesto, habló de los sectores mas vulnerables de la sociedad dentro de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Ante un Congreso Nacional colmado de senadores, diputados y militantes políticos, Fernández en compañía con CFK ahondó sobre las crisis económica y social que viven tanto los jubilados, como las beneficiarias de Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar.

El panorama para el 2020 es complicado pero se espera que la "renegociación" de la deuda no afecte la movilidad para que los trabajadores retirados y madres sin trabajo en blanco no pierdan poder adquisitivo, como sucedió el año pasado.

¿Qué significa lo que dijo Alberto Fernández sobre las jubilaciones?

Argentina debe mucho dinero y necesita achicar gastos para poder pagar. Sin embargo, la promesa presidencial, es que solo se van a modificar las jubilaciones de privilegio mientras que las restantes crecerían al ritmo de la inflación. “La crítica situación del sistema jubilatorio nos obliga a evitar mayores inequidades” dijo Alberto y agregó.

"Por el cambio del Índice de Movilidad Jubilatoria de Macri, los jubilados perdieron el 18,5% de sus haberes en términos reales. Esta desigualdad incrementó hacia el interior del universo de los jubilados durante ese periodo". "Mientras que el 40% de aquellos que menos ganan perdió un 22% de su poder de compra en los últimos 4 años, el 20% que más gana mejoró sólo el uno por ciento su poder adquisitivo. Es decir, la mayor parte del ajuste recayó sobre los sectores más vulnerables”.

La interpretación sobre este punto es que al menos durante el 2020, el gobierno no va a restarle plata a los jubilados, pensionados y PUAM. Esto es muy significativo ya que parte de la negociación con el FMI pasa por la nueva Ley de Movilidad. Sin embargo es importante aclarar que los jubilados también perdieron poder adquisitivo durante el gobierno de Cristina y los malos resultados actuales no son exclusivos de los últimos 4 años de gestión.

Otra frase muy aplaudida fue: “Nos proponemos, y más aún en el contexto de la emergencia en el que estamos, fortalecer el carácter redistributivo y solidario del sistema previsional, considerando los distintos regímenes que lo integran como un sistema único, asegurando el sustento a largo plazo”. En otras palabras, lo que Fernández quiere decir es que se va a rediscturir en el Congreso Nacional la actual Ley de Movilidad, con el fin de aumentar los sueldos atrasados, en especial aquellos que cobran la mínima.

¿Qué dijo Alberto Fernández sobre las asignaciones?

En cuanto a los beneficiarios CUNA (SUAF, AUH, Discapacidad, Embarazo) el presidente también se permitió unos minutos para hablar sobre la actualidad y futuro de las beneficiarias ANSES que reciben ayudas mensuales por sus hijos.

Primero, destacó la entrega del bono de $2000 (acreditado en enero) pero luego no dijo nada sobre el segundo bono que se entregaría en junio. Días atrás, desde la Secretaría de la Administración Nacional de la Seguridad Social reconocieron que se está estudiando la posibilidad de entregar un pago extra del mismo monto.

Sin embargo, lo más importante en relación a este nutrido grupo, el presidente prometió que se van a "enmendar los desequilibrios internos del sistema y a fortalecer su solvencia y su credibilidad social e institucional. Probablente, esta última declaración está relacionada a los Créditos Anses que, en muchos casos ayudaron a muchas personas pero en otros, solo sirvió para achicar poder adquisitivo. Esto sin duda, le hizo perder credibilidad a la ANSES en tiempos de Macri y ahora Fernández intentará revertir la imagen de la Seguridad Social con el lanzamiento de una nueva línea crediticia (con tasas más bajas y montos más altos) para asignaciones que se abre el primero de abril.

Por otra parte, también se intuye que, al igual que con los jubilados, los haberes por asignación tampoco se verían afectados al pago de la deuda y al Fondo Sustentabilidad. Se calcula que luego del debate por el aborto, el Congreso pueda tratar una renovada Ley de Movilidad que fije el salario de ANSES para lo que resta del año.

Finalmente, si bien no se trató en forma explícita dentro de las propuestas de cambios, se intentará reformar el sistema de subsidios familiares a través de Argentina Hace, un programa de trabajo que garantizaría el cobro de dos sueldos mínimos, vitales y móviles a cambio de una contraprestación por 4 horas de trabajo diarias.

“En la Argentina ya no hay más lugar para privilegios. Necesitamos salir adelante y el esfuerzo tiene que ser de cada uno según su posibilidad. La democracia se sostiene en derechos. La democracia es igualdad y libertad, no es ni puede ser privilegio”, finalizó el presidente. Ahora solo resta esperar que los anuncio no se queden en el semáforo y la situación de los más vulnerables mejore en varios puntos porcentuales.

Informe: Orlando Tirapu