Infancia, pérdidas y miedos: las temáticas de "René" que conmocionan al mundo

El cantante puertorriqueño René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, generó emoción en todo el mundo luego de dar a conocer su nueva canción: "René".

La misma ya tiene más de 25 millones de visualizaciones en redes sociales y cada persona que ha visto el video no ha podido contener las emociones. La grabación tiene como protagonistas al propio cantante junto a su hijo y diferentes imágenes de su familia y amigos.

"René": la canción de Residente que conmocionó al mundo

La canción dura 7.35 minutos y en ella el artista cuenta cómo fue su infancia, su crecimiento y la dificultad que atravesó su familia como también las necesidades y sus diversiones de niño. Con frases fuertes sobre sus vivencias, Residente se mostró a corazón abierto de frente a la cámara vistiendo una remera de béisbol y en una cancha del mismo deporte.

A través de sus redes sociales el cantante explicó cuál fue el motivo para escribir esta canción. "Una noche me sentía muy muy mal, no quería salir a tocar, estaba en Mexico, el estadio esperándome, y yo no quería estar ahí. Tuve que llamar a mami, me sentía mal y no sabía porqué. Quería tirarme del balcón y no sabía porqué. Gracias a Dios esa noche llegaba un amigo de mi universidad y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema" escribió en Instagram.

Los mensajes ocultos de "René"

"Quiero llamar al 7-5-5-0-8-2-2, a ver quién contesta" es una de las tantas frases que Residente menciona en su canción y tiene que ver con el número telefónico que su familia tenía en su país antes de mudarse en el 2011.

"Quiero volver a cuando mis ventanas eran de Sol"

"Quiero volver ir al cine en la semana, quiero quedarme allí, no quiero salir de allí"

"El estrés me tiene enfermo. Hace diez años que no duermo"

"Aunque en la calle me reconocen, ya ni mis amigos me conocen"

"En la industria de la música todo es mentira, tienes que comer así que sigues de gira"

"Yo quiero volver a ser yo"

La emotiva reacción de los usuarios en las redes sociales después de escuchar "René"

Miles de usuarios en redes sociales se manifestaron emocionados luego de escuchar el nuevo tema de Residente. Así, mediante historias de Instagram, miles de seguidores del artista le dedicaron videos y mensajes de apoyo.