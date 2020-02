Lucas Vicino se complicó tras un despiste

El autódromo de Concepción del Uruguay está siendo escenario de la primera fecha del año del TC Mouras, donde el mendocino Lucas Vicino terminó abandonando en la serie clasificatoria, luego de haber realizado un gran clasificación.

A bordo del Ford del equipo de Di Meglio Motorsport, el piloto de Las Heras venía teniendo un gran sábado, en su debut en la divisional. Porque después de finalizar 13° la última tanda de entrenamientos, bajo la lluvia, su performance dio un salto en la clasificación, ya con pista seca, donde terminó 4° a sólo 6 décimas del poleman Ian Reutemann.

En la serie clasificatoria, Vicino partió desde el segundo puesto y en todo momento estuvo luchando por el liderazgo que tenía Juan Manuel Tomasello. Hasta que promediando la batería, en una de las curvas rápidas del trazado, el auto del mendocino perdió carga aerodinámica y sufrió un leve despiste, cayendo una posición para ubicarse 3°.

Pero en esa salida de pista donde transitó por la banquina húmeda, la trompa quedó sucia y el motor comenzó a levantar temperatura. Hasta que desde boxes llegó la señal de parar para no romper la planta impulsora, cuando faltaba menos de una vuelta para la finalización de la prueba. Así terminó en el puesto 15° y mañana estará partiendo la final desde la ubicación 29ª.

“Realicé una muy buena clasificación que me permitó largar adelante en la serie clasificatoria. Sabiendo que el potencial del auto era muy bueno, intenté ir por la victoria y en un exceso cometí un error, me fui afuera, se rompió parte de la trompa y además se metió pasto en el radiador y eso hizo que el motor levantara temperatura. Cuando avisé al equipo, me hicieron parar para no romper el motor. Es una pena porque tenía todo para largar adelante en mi primera carrera en la divisional. Ahora vamos a tratar de remontar desde el fondo en la final", afirmó contrariado el piloto mendocino.



La competencia final se disputará mañana, se pondrá en marcha a las 13.40, y tendrá una duración 18 vueltas o 35 minutos. Será transmitida en vivo por la TV Pública.