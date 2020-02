Vendimia 2020: San Carlos celebrará su fiesta este sábado

El departamento San Carlos vivirá su Fiesta de la Vendimia este sábado y se espera una gran fiesta.

El lugar elegido es el Anfiteatro Neyú Mapú y la festividad comenzará a partir de las 22. "Fantástica trilogía de Vendimia" es el nombre elegido para el espectáculo artístico que contará con una gran cantidad de actores en escena. Luego, nueve candidatas buscarán reemplazar a María Laura Micames, la reina saliente.

Quien resulte elegida reina departamental 2020 será bajo el voto popular en su totalidad. Así lo decidió Rolando Scanio, intendente del departamento, quien expresó que este año no habrá votos de funcionarios municipales.

Un espectáculo con participación especial

Más allá del imponente escenario y la gran cantidad de artistas y actores la fiesta departamental de la vendimia sancarlina contará con una actuación de lujo: Ana Laura Nicoletti, mejor conocida como "La Turca".

A la hora de describir sus sensaciones, la actriz se mostró muy emocionada y expresó: "tengo un personaje que representa la malicia el pueblo. Es un protagónico que sería el granizo, la minería y las malezas que azotan al pueblo."

Detallando cómo se generó esta oportunidad, La Turca dijo que "estoy muy felíz porque no tiene nada que ver con mi género, que me convoquen como actriz para mi fue maravilloso. Dieron que daba con el personaje y me generó una enorme emoción poder representarlo."

"Es maravilloso que mis compañeras puedan tener derechos e igualdad. Hay intelectos que se pueden descubrir y así se pueden incentivar a los más jóvenes. Que el cuerpo no sea solo un trofeo".

También la actriz aprovechó la charla con este medio para invitar a los mendocinos a participar de esta fiesta especialmente por "el mensaje que el pueblo sancarlino le dio al mundo. Nos hicieron sentir que el pueblo es el que manda y el orgullo de ser mendocinos y ver cómo defendieron la tierra. Esa caminata histórica va a ser parte de la historia. Gente que recorrió más de 100 kilómetros llevando su reclamo" expresó a la hora de recordar lo sucedido con la Ley 7.722.

Cierre de lujo

Una vez finalizado el espectáculo la coronación, el músico David Bolzoni subirá al escenario del Neyú Mapú para deleitar a los presentes.