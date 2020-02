Argentino con coronavirus: "No entiendo porque se lo llevan"

Una pareja chilena, Ximena y Jose Luis, que se encuentran en el crucero japones donde hay ya 61 infectados por el coronavirus, contaron que el argentino contagiado con esta enfermedad en ningún momento presentó un cuadro respiratorio.

Desde el barco Diamond Princess contaron que los argentinos son "un matrimonio que en algún momento estuvimos con ellos, nos comunicamos todos los días por la mañana y hoy nos enteramos que lo acaban de llevar al hospital".

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-2-7-10-20-19-trasladaron-a-un-hospital-al-argentino-con-coronavirus

La pareja chilena se mostró sorprendida por el diagnóstico del pasajero latinoamericano —el primero de esta parte del mundo contagiado de la infección iniciada en China—, ya que, según ellos, "estaba en buenas condiciones".

"En ningún momento presentaba un cuadro respiratorio, siempre lo vimos bien. Sí hoy su señora me decía 'no entiendo por qué lo llevan si él está bien'. Síntomas no ha presentado ninguno", aseguró Ximena.

Entre las medidas que llevan a cabo las autoridades sanitarias son, por ejemplo, se les otorgan termómetros personales a los pasajeros para chequear sus temperaturas, además guantes desechables y una mascarilla.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-2-7-7-20-39-tiene-coronavirus-uno-de-los-argentinos-en-el-crucero-varado

Estos dos chilenos afirman que se encuentran aislados, en una habitación con balcón, por lo cual, la ventilan todos los días, pero que no saben como será la situación del aire acondicionado-que podría ser foco de contagio- de los camarotes cerrados.