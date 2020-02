RECOMENDACIÓN: Si no tenés trabajo y necesitas entrar en alguna de dichas iniciativas te recomendamos actualizar tus datos personales en ANSES con el fin de agilizar el trámite en el caso de que consigas un turno. En el caso de que no cobres ningún beneficios y no tenés obra social, te recomedamos obtener la Certificación Negativa, un documento que entrega la Seguridad Social con validez de 30 días que te permite ingresar a cualquier programa social (jubilación, pensión, asignación, plan, etc) y agilizar la atención médica en cualquier dependencia pública.

Si bien todavía no se tienen detalles sobre qué tipo de trabajos van a realizar aquellos que adhieran al cambio, se especula que las tareas serán del tipo comunitario (construcción, limpieza y mantenimiento del espacio publico, tareas para mejorar la calidad de vida en zonas de emergencia, etc). El plan Argentina Trabaja, por ejemplo, incluye tareas como la reparación de veredas, instalación de rampas, bici-sendas y puntos de accesibilidad.

Si no tenés trabajo y con lo que te paga ANSES no llegas a fin de mes, no te preocupes. El gobierno analiza un nuevo plan que pretende aumentar tus ingresos por planes sociales a cambio de una prestación comunitaria de medio tiempo.Además, novedades sobre turnos para el programa "Argentina Hace"

ANSES 2020 | Quieren que los que reciben planes sociales TRABAJEN y COBREN $16876 por mes