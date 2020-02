Cruces en el Senado por un posible caso de corrupción en vialidad

La profunda investigación que lleva adelante el Tribunal de Cuestas de la Provincia, por el caso de corrupción que golpea al organismo vial de Mendoza, tuvo un nuevo foco ígneo, la Cámara de Senadores.

Como se recordará, el Tribunal de Cuentas de Mendoza descubrió que en la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) se estaban malversando fondos en el orden de los $5 millones. En la investigación quedaban involucrados funcionarios y empleados, los que, según las pericias contables, habrían utilizado fondos públicos para vacaciones, abultadas compras en shoppings y combustibles, hasta compra de alimentos para mascotas, chocolates y bombones para fechas especiales.

Por eso, en la sesión extraordinaria de este martes en el Senado, todo se inició casi al finalizar la misma, cuando el titular del bloque del justicialismo, Lucas Ilardo, pidió dos cuestiones: que sea creada una comisión bicameral que investigue a la par del Tribunal de Cuentas los hechos descubiertos por el organismo de control, y que sea citado a comparecer ante ese cuerpo legislativo el presidente del Directorio de la DPV, Oscar Sandes.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-2-4-14-3-2-ciclo-lectivo-2020-exclusividad-para-supervisores-y-fecha-de-inicio-confirmada

Los dos puntos peticionados por el senador peronista fueron rechazados por la Cámara, tras ser sometidos a votación. Pero la cuestión no quedó allí, porque a los fuertes argumentos del legislador opositor salió al cruce el senador Leonardo Viñolo (UCR), expresando que “preocuparse un kirchnerista por hechos de corrupción, realmente asombra”.

No tardó la respuesta de Ilardo, quien entre otras cosas dijo: “Yo estaba al tanto de que había un senador de la UCR involucrado en este escándalo, que fue parte de la conducción del organismo que firmó esto”.

Por ahora, el Senado no investigará lo sucedido

El proyecto de creación de una comisión bicameral de investigación y control de gastos y contrataciones de la DPV, fue presentado por iniciativa del bloque justicialista con la avanzada legislativa de los senadores Florencia Canali, Cecilia Juri y Lucas Ilardo.

Este último sabía que la iniciativa sería rechazada de plano teniendo en cuenta que la Constitución provincial indica que todo proyecto, tanto de las Cámaras de Diputados, como de Senadores, debe hacerse en el período ordinario de sesiones que abarca desde el 1 de mayo al 30 de septiembre, con su respectiva prolongación hasta el 30 de noviembre.

De ahí que Ilardo propusiera inmediatamente llamar a comparecer al presidente del Directorio de la DPV, Oscar Sandes, con el objetivo que de alguna manera explique en la Legislatura lo que descubrió e investiga en plenitud el Tribunal de Cuentas.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-2-4-11-36-28-se-conocio-el-afiche-ganador-para-la-vendimia-2020

Como la maniobra no alcanzó su objetivo, el senador Ilardo dijo en el recinto de sesiones: “Estoy sorprendido y enojado, porque es un expediente que buscaba la creación de una comisión de investigación por los hechos de notoria corrupción en Vialidad provincial. Este es un hecho verdaderamente escandaloso que ha tenido un informe del Tribunal de Cuentas, que involucra a Oscar Sandes y a todo el Directorio Ejecutivo, con hechos que llama la atención que esta Legislatura decida esconder bajo la alfombra”.

Tras hacer un detalle de parte de la frondosa investigación del Tribunal de Cuentas, el legislador agregó: “Esto es un escándalo que terminará con penas gravísimas para los involucrados. Un verdadero escándalo que tendrá ribetes más fuertes, porque estoy seguro que es la punta del iceberg de la corrupción en Vialidad con nombre y apellido. Entonces, esta Legislatura y al nuevo Gobierno que dijo venir para poner las cosas en orden, con funcionarios honestos, le debo informar que tiene un funcionario hoy al frente de un organismo, involucrado en un hecho de corrupción escandaloso. Quien está entorpeciendo el avance de la causa, firmando decretos retroactivos al 2017 para nombrar gente y de esa manera no terminar preso (sic). Por lo que es una verdadera vergüenza la connivencia con esa dirigencia. Solo espero que esta Legislatura revea esta actitud”.

Duro entredicho entre radicales y peronistas

Con la fuerte exposición de Ilardo no terminó el escándalo de Vialidad en el Senado. Salió a responderle un integrante del Frente Cambia Mendoza, Leonardo Viñolo, quien expresó: “La verdad es que me he dado gustos en mi vida, pero la preocupación de un kirchnerista por un hecho de corrupción me asombra. Por eso quiero decirle que he sido parte de la DPV, por eso respondo. Le explico a todo el Senado que más de 120 sumarios administrativos se han elevado en estos cuatro años de gestión en esa repartición. Que así con todo ese desfasaje que se está investigando, hoy la repartición trabaja con el doble de equipos en la calle y ocupa menos de 600.000 litros de combustibles por año”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-2-4-7-41-51-un-municipio-no-esta-de-acuerdo-con-el-proyecto-girsu-de-tratamiento-de-basura

Más adelante, el Viñolo agregó: “De lo que hoy se habla no es de estos últimos cuatro años. Por eso hay gente que fue cesanteada, castigada y otras en investigación. Al respecto, tenemos en marcha una investigación de la Fiscalía de Delitos Económicos por denuncias de Oscar Sandes al detectar adulteraciones en boletas y facturas, como también de su firma. Todo esto está duplicado en investigaciones a pedido de las autoridades de Vialidad, que son suministradas al Tribunal de Ética Pública y los cuatro organismos que investigan”.

Por su parte, al pedir la palabra el senador Ilardo, reflexionó: “Yo sabía que había un senador involucrado en este escándalo que fue parte de la conducción de Vialidad. En mi exposición no lo mencioné, porque fui respetuoso del cuerpo. Por eso dije que a mí me daría vergüenza estar presente después del informe del Tribunal de Cuentas”.

Y agregó: “Por eso, cuando él (Viñolo) pidió la palabra me ilusioné, porque pensé que tenía algo mejor para decir. Pensé que daría algún tipo de explicación a los mendocinos de todo este verdadero acto de corrupción. No fue así, se limitó a decir que le llamaba la atención que un kirchnerista hable de corrupción. Solo le digo que la corrupción o la honestidad no es el patrimonio cultural de ningún partido político. Las que son corruptas son las personas y no los partidos. En el caso que hoy nos convoca queda claro que los senadores de mi bloque y mi partido no lo somos”.

El Tribunal de Cuentas examina comprobantes municipales y a la DPV

En una entrevista realizada al presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia, Néstor Parés, CNN Radio Mendoza tuvo acceso a datos sobre el estado de la cuentas de los municipios.

Según el informe, la mitad de las comunas tienen déficit y la otra mitad superávit. Al respecto, Parés explicó: “Hay municipios que sabemos que administran mejor, que tienen menos problemas, y otros que están más complicados. Lo mismo pasa con las provincias”.

Y aclaró: “No hay inconvenientes con los municipios. También recuerdo que las revisamos (las cuentas) con el diario del lunes. No hemos recibido las cuentas cerradas del 2019. Tenemos un par de meses para recibirlas, hasta abril”.

“Yo no puedo decir qué calle tienen que asfaltar; el Tribunal no puede decir si se compra un auto marca equis o marca efe. Eso no, si quieren comprar camionetas nosotros no podemos observar por qué fue tal modelo. Son cuestiones de gestión. No podemos objetar eso. Sí tenemos que revisar el proceso licitatorio, pero si se compra algo que notoriamente no es necesario, si el Poder Judicial compra cuatro aviones, eso no tiene lógica. Si La Paz compra un submarino vamos a poner los ojos, porque algo está mal”, enfatizó.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-2-3-19-2-42-licitan-la-segunda-etapa-de-la-modernizacion-de-la-panamericana

En diálogo con Vicente Calisaya, Parés agregó: “En diciembre estuve entrevistándome con los directores, con el personal, conociendo. Hemos tenido los acuerdos correspondientes, todos los miércoles tenemos sesión de acuerdos. Estamos evaluando. Están en proceso las cuentas 2018, hay juicios parciales, he recibido algunas consultas. Hoy tenemos algunas jubilaciones que durante el mes de febrero tenemos que cubrir. En eso he estado en este tiempo”.

Sobre la DPV señaló: “El tema está en etapa de que los funcionarios involucrados puedan ejercer el derecho de defensa. Nosotros tenemos cuatro meses más para emitir el fallo. Están puestos los ojos en esto y estamos buscando toda la información porque es un caso delicado. Hay que asegurar que los involucrados ejerzan la defensa hacia un proceso concreto para emitir un fallo”.