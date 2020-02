La Tarjeta Alimentaria se sigue repartiendo en todo el país y las dudas sobre el programa Argentina Contra el Hambre son cada vez más frecuentes.

Por estos días, una de las dudas más frecuentes en las redes sociales del mundo ANSES está relacionada a una inscripción que aparece en el padrón de consulta ante la pregunta ¿Dónde retiro la tarjeta?

A la gente a la que se le muestra el enunciado, no puede saber el lugar de retiro y tampoco la fecha de carga (cuándo y dónde cobro). Sin embargo, esto no significa que no te van a dar la tarjeta.

El cartel de letras roja dice: "Usted no se encuentra asignado a un operativo activo. Próximamente estará disponible esa información." (ver foto)

La tarjeta Alimentaria es un nuevo plan del gobierno administrado por el Ministerio de Desarrollo Social en colaboración con ANSES, que reparte plásticos con cargas mensuales de entre $4.000 y $6.000 para la compra de alimentos, artículos de limpieza e higiene personal.

¿Qué significa el enunciado rojo de la Tarjeta Alimentaria?

La primera etapa de entregas comprende a 2 millones de familias vulnerables. Por tal motivo, las demoras son naturales y, si bien los operativos de verano aceleraron los procesos de otorgamiento, todavía quedan más de un millón de tarjetas por repartir. La segunda etapa de entrega comienza en marzo con otros 2 millones de unidades.

El enunciado rojo significa que todavía no hay lugares asignados. Esto significa que probablemente estés dentro de la segunda etapa de entrega.

¿Por qué estoy asignada para la segunda etapa?

El programa AlimentAR prioriza las ciudades con mayor índice de pobreza. Si todavía no te llegó la tarjeta y cuando consultas en el padrón online te aparece el cartel rojo, probablemente vivas en una ciudad que no está considerada como dentro del área de emergencia alimentaria. Esto no significa que no te van a entregar la tarjeta, sino que te la van a dar más tarde.

