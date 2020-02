Rechazan investigar a Macri por el hundimiento del ARA San Juan

En el marco de la causa del hundimiento del ARA San Juan, la jueza de Caleta Olivia, Marta Yáñez, imputó hoy a seis altos mandos de la Armada por el delito de "estrago culposo", en tanto que decidió no investigar al ex presidente Mauricio Macri ni al ex ministro de Defensa, Oscar Aguad.

Ante el pedido de imputación por parte de abogados de la querella, tanto para Macri como para Aguad, la jueza adelantó que la petición "no tendrá acogida favorable".

Según expuso, la función de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas que ejercía Macri "no es un rol técnico militar", ya que ese rol es "ejercido por un grupo de profesionales idóneos y capacitados en las artes de la defensa nacional".

En ese sentido, manifestó que "si bien todo el aparato de defensa se encuentra bajo dependencia" del presidente, eso no significa que él tuviera que ejercer "funciones operativas", las cuales eran realizadas por "militares adiestrados y capacitados en la materia".

Bajoo los mismos argumentos se expresó sobre el ex ministro Aguad, al asegurar que "sus competencias se limitaban" a "ejercer la dirección, ordenamiento y coordinación de las actividades" de la Defensa.

"Luego de las pruebas colectadas hasta el momento, no surge que ni el ingeniero Mauricio Macri o el Dr. Oscar Aguad estuvieran en conocimiento de los defectos de alistamiento que tenía el Submarino ARA San Juan con anterioridad a su última zarpada, o que las autoridades militares que de ellos dependían hubieran estado actuando en forma antijurídica o mediante abusos de poder", consignó la magistrada en el expediente.

Y agregó: "Todo ello descarta, a mi criterio, la posibilidad de efectuar imputaciones a su respecto, pues en una estructura vertical como la que se configura en el marco de la Defensa Nacional, luce razonable que las autoridades que se encuentran en los estratos más altos puedan confiar en el accionar de los expertos que de ellos dependen".

En tanto, la magistrada procesó a: Jorge Andrés Sulía, ex jefe de Logística del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS); Hugo Miguel Correa, ex jefe de Operaciones del COFS; Héctor Alonso, ex jefe de Estado Mayor del COFS; Luis Enrique López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento; Claudio Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos y Eduardo Luis Malchiodi, exjefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada.

Por último, sobreseyó a José Marti Garro, ex jefe de Operaciones del Comando de Adiestramiento y Alistamiento.