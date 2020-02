En el acto de inicio del ciclo lectivo 2020, en el auditorio Alameda de Ciudad, el director general de Escuelas, José Thomas, junto al gobernador Rodolfo Suarez, confirmó la fecha de inicio del ciclo lectivo 2020. Tal cual estaba previsto, las clases arrancarán el 26 de febrero, desestimando así el rumor de que podrían correrse por la ola de calor que azota a la provincia.

Por su parte, Suarez anunció la reglamentación del adicional de Exclusividad para supervisores, normativa que había sido comprometida en la anterior gestión. Se trata de un hecho histórico, ya que el pago estaba pendiente desde 1984. “Esta acción viene a ejecutar algo que ha tenido reclamos sindicales recientes de la directiva del SUTE y sectoriales de algunos supervisores”, detalló el mandatario provincial.

“Como gobernador tengo la tarea de articular las acciones que satisfagan las distintas expectativas, privilegiando el bien común por sobre los muchas veces legítimos intereses sectoriales y personales. Para hacerlo, debo escuchar las distintas voces pero actuar con la firmeza de quien debe actuar para todos”, señaló Suarez durante su discurso.

“Tengo la convicción de que es el Estado el garante de una educación de calidad y que la escuela pública requiere de nuestra mayor atención”, agregó el mandatario. En este sentido, destacó: “Cuando hicimos mesas de propuestas abiertas a los ciudadanos durante la campaña electoral, nos encontramos con muchos mendocinos que requerían los temas que obsesionan a muchos de ustedes. Frente al convencimiento de que la educación es el motor principal para llegar a tener una sociedad equitativa, justa, democrática, inclusiva y desarrollada, oímos con atención esas propuestas”.

Y remarcó: "Nuestro objetivo es que los jóvenes aprendan. Nuestro equipo de gestión de Dirección General de Escuelas, en articulación y consulta con todos ustedes, marcará el modo de conseguirlo. Es decir, las acciones concretas, los programas, como continuidad de lo mucho que se viene haciendo y corrigiendo cuando sea necesario, para alcanzar las metas”.

Innovación como eje educativo

Además, hizo hincapié en la necesidad de trabajar sobre “un espíritu de innovación en serio. Nos lo pide el futuro y son ustedes puentes para lograrlo. He planteado como ejes de mi gobierno a las nuevas tecnologías y a la necesidad de ampliar la matriz productiva provincial. Nuestro sistema educativo es una pieza clave para poder lograr ese salto de innovación que les mejore la vida a los mendocinos”.

Iniciamos el Ciclo Lectivo 2020, convencidos de que es el Estado el garante de una educación de calidad y que la escuela pública requiere de la mayor atención. Tenemos la obligación de enfocarnos en las competencias que necesitará el alumno para desempeñarse en el futuro.



“Para que muchos salgan de la pobreza, es necesario crear riqueza y la riqueza la genera la actividad privada invirtiendo, pero también contando con las personas capacitadas que salen de la educación para abrazar su vida laboral. Por eso es que tenemos que poner a la escuela en todos sus niveles y modalidades en sintonía con ese requerimiento”, completó el gobernador.

Pese al calor, las clases arrancan el 26 de febrero

Si bien se pensó que la fecha de inicio de clases podría posponerse por las altas temperaturas, Thomas desestimó esto y manifestó que "el calendario está confirmado, no se toca porque cumple la ley".

"En la época en que arrancan, hacen los mismos promedios históricos de calor que en la época que terminan. Por eso la situación estará un poco mejor que en diciembre Tendrán los mismos y algunos más ventiladores", destaco.

Y agregó al finalizar: "Sería muy curioso que alguien pida que no se cumpla una ley nacional. Obviamente que si hay Zonda o miles de cosas que pueden haber, si no están dadas las condiciones, no lo están. Pero eso no tiene nada que ver".