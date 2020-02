Agustina Córdova fue mamá por primera vez en las últimas horas. Junto a su pareja, el director de arte Martín Bustamante, recibieron al pequeño con un curioso nombre: Andes Bustamante.

La actriz de 33 años compartió su alegría en las redes sociales con una tierna foto del pequeño pie de su bebé: "Hola maternaje, abrazo a todas las madres de este mundo, las entiendo, las siento".

"Viernes 31 de enero de 2020, el día que sentí el amor más grande de toda mi vida. Atravesada por tanta inmensidad, llegaba Andes Bustamante a este mundo. Gracias a todos los que me acompañaron, y sobre todo, gracias por todos los mensajes de amor que nos llegan", escribió la modelo mendocina en su Instagram.

Agustina recién confirmó que estaba esperando a un hijo cuando cumplió unos 4 meses de gestación. En un posteo en Instagram dijo: "Oculté mi panza durante todo este tiempo porque no me sentía preparada para contarlo. Viví este proceso hacia adentro como si algo tuviera en cierta medida que guardarse, protegerse, gestarse. Recién ahora siento abrirlo, fue un proceso muy físico y particular como cada embarazo: único".

La explicación del nombre:

En otro posteo Agustina dio las explicaciones del nombre elegido: "Andes que en idioma Quechua significa montaña iluminada".

"Andes, este niño que rodeado de sus amigos los animales andinos, las estrellas, el Sol, la Luna y la cordillera crea Universos, juega y ríe en conexión con la madre tierra y toda su cosmovision. Creciendo libre, feliz, audaz y fuerte! Gracias hijo por darme la inspiración para conectar con mi cordillera mendocina y las estrellas que siempre me acompañan".

