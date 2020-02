El entrenador Miguel Ángel Russo aseguró que "era una necesidad" para Boca arribar a la última fecha de la Superliga "con chances" de lograr el título a la vez que resaltó la "calma" y la "paciencia" que tuvo el equipo de La Ribera para golear por 4 a 0 a Colón en Santa Fe.

"Tengo muy en claro que no podemos hacer cuatro goles en todos los partidos. Me alegra por los hinchas, pero es la realidad. Llegar al último partido con chances era una necesidad porque arrancamos de atrás. Todo está en juego, solo Dios dirá", expresó.

Boca venció al elenco santafecino, suma 45 unidades y alcanzó a River en la cima, por lo cual la Superliga se definiría en la última jornada aunque, si el equipo de Núñez gana este sábado, se aseguraría la primera posición.

Al hablar del partido ante Colón, Russo indicó: "Hay que tener calma y paciencia para saber romper y encontrar las formas. El rival hizo un planteo importante en el primer tiempo, donde nos hicimos muy lentos y nos costó. Los laterales estaban muy quietos, pero después mejoramos en la salida. Hay que prepararse para tener respuestas a más de una idea".

En rueda de prensa, el técnico de Boca comentó: "Los jugadores tienen actitud, el problema es cuando te equivocás en las formas, no podés desordenarte. Cada experiencia que tenemos la vamos resolviendo. Es bueno que ellos mismos puedan cambiar, no es que yo los cambio".

"Es difícil la baja de (Carlos) Izquierdoz, pero estaba dentro de los riesgos que uno corre. No era para amarilla y eso lo discutí con (Diego) Abal, pero tampoco era para tanto. Tengo a (Carlos) Zambrano y a Junior para el torneo local", reveló relación a la baja del defensor por acumulación de amonestaciones.

La palabra de Ramón Ábila

El delantero Ramón "Wanchope" Abila afirmó que lograron el objetivo de pelear el torneo hasta el final, luego de la goleada 4-0 ante Colón de Santa Fe que le permite igualar el puntaje de River en la punta de la tabla de posiciones de la Superliga.

"Queríamos pelearlo hasta el final y queremos arrancar la Copa (Libertadores) de la mejor manera, como la camiseta manda y eso es lo bueno que todo estén predispuestos para el que le toque entrar", sentenció Abila tras el cotejo en el "Cementerio de los Elefantes".

Sobre el cambio que hizo el equipo con respecto a la conducción de Russo comparada con la de Gustavo Alfaro, Abila dijo que fue "mucho" y en ese sentido explicó que "ahora los extremos sumaron más goles como el Toto (Salvio), Carlos (Tevez), y el equipo se sintió bien de esa forma y también es aprovechar los momentos".

"Antes generábamos diez situaciones, pero si no marcás no sirve, y ahora estamos un poco más efectivos", agregó el ex delantero de Huracán.

Sobre el hecho de ser suplente, ingresar y marcar goles, Abila señaló: "los pocos minutos que uno tiene los quiere estirar como chicle y a veces sale y otras no, pero ahora estamos bien".