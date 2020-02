Para Lucía de Maipú, Vendimia es "la celebración del vino nuevo"

Lucy, como la llaman sus afectos, es la menor de una familia de cuatro hermanos. Con ellos, sus padres y la nona, vive en la ciudad de Maipú, el mismo distrito al que representó en la fiesta departamental en la que fue consagrada reina 2020.

A sus 19 años, Lucía viaja a su niñez y sus recuerdos están empapados de momentos compartidos con sus hermanos, y son sinónimos de infancia “los juegos, las vivencias, las anécdotas en Cruz de Piedra, el lugar donde vivió cuando era pequeña”. Toda su vida de estudiante se desarrolló en el Instituto Maipú de Educación Integral, ya que tras la primaria hizo allí su secundaria y hoy está cursando el tercer año del profesorado de Educación Inicial en la misma casa de estudios.

Su primera experiencia laboral también se dio en el mismo espacio que desde pequeña la vio crecer. “La primera vez que me enfrenté a una clase como docente auxiliar fue difícil, porque era la primera vez que trabajaba, pero me siento feliz y segura de lo que estoy estudiando”, comenta.

Reina Belén

La fiesta en la que fue coronada la nueva soberana se llamó Reflejos de familia y la compartió “con un grupo genial”, en el que supieron crear vínculos de compañerismo y eso les permitió vivir la fiesta tranquila pero con mucha alegría. Lucía destaca como momentos fundamentales de su fiesta “el trabajo de la tierra y los valores de la familia”. Y asegura que considera a la Vendimia “como el esfuerzo del trabajo en la viña, la esperanza de un año nuevo de trabajo y la celebración del vino nuevo”.

“Con los atributos que portamos le rendimos honor a la Virgen de la Carrodilla, la Patrona de nuestros viñedos, por lo que para mí es un gran honor y estoy muy contenta de poder llevarlos”, explica, y agrega que quiere “trabajar por y para el pueblo, siempre representando a su Vendimia”. Algo que pudo vivenciarse en Reflejos de familia, ya que entre el público había una gran cantidad de trabajadores de la viña que, por primera vez, estaban disfrutando de una Fiesta de la Vendimia como invitados especiales.

“Eso para mí fue muy importante, ya que son ellos quienes tienen que estar ahí, viviendo y disfrutando la fiesta”, consideró.

Arte

La danza brasileña es sin lugar a dudas la disciplina que la conecta con su costado artístico. “Cuando era más chica bailaba brasileño, pero después con los estudios y ahora con el reinado se me complica un poco seguir”, explica la reina, y no duda en hacerle honor a la danza si acaso la encuentra por ahí. “Si tengo que elegir entre cualquier otra actividad artística y la danza, siempre me quedo con la danza”, dice, y explica que reparte su tiempo libre entre la familia, los amigos y su novio, y si es en contacto con la naturaleza, mucho mejor.

Redes sociales reales

Dentro del universo virtual, Belén prefiere compartir contenidos a través de Instagram, pero también usa a veces Facebook. “De las redes no me gusta que cualquier persona que no te conozca acceda a tus fotos y a lo que pensás, pero sí me gusta compartir momentos lindos con las personas que quiero”, asegura la reina, cuya última publicación al momento de esta nota fue una imagen del amanecer junto a su virreina, al día siguiente de su elección, en el hotel del Arena Maipú, donde todas las soberanas vivieron los momentos previos a la fiesta.

La mujer

“Liliana, mi mamá, es la mujer que más admiro porque siempre lucha por sus hijos. Trabaja para que no nos falte nada, está en cada momento para que a ninguno de los cuatro nos falte nada; somos una familia grande pero mamá está siempre para todos”, cuenta Lucía.

Y agrega: “A la mujer hoy la veo empoderada, luchando por un montón de derechos que se le negaba y creo que de a poquito vamos a cambiar las diferencias que hay entre hombres y mujeres. No creo en los roles, mujeres y hombres pueden hacer lo que quieran, incluso tareas o actividades que antes realizaban las personas del sexo opuesto”.

Además, asegura que no considera que la Vendimia la cosifique como mujer. Al respecto explica que “la mujer elige presentarse y, por lo menos en mi departamento, no se elige a la reina por tener una cara bonita o por su altura. Se tiene en cuenta el proyecto de las candidatas”.

Por otra parte, dice que cree que si bien a la mujer le falta conquistar algunos derechos, “si nos unimos y trabajamos todas juntas lo vamos a lograr”.

La sociedad

“La violencia que veo en la sociedad es preocupante y me da miedo pensar cómo vamos a hacer para afrontar la que vemos en todos los ámbitos. Casos como lo que sucedió con el joven en Villa Gesell me dan mucha impotencia y tristeza por los padres, pero también por las generaciones que vienen”, confiesa Lucía.

Por otra parte, cree que “la reina debe involucrarse en reclamos sociales, ya que es la vocera del pueblo”. En ese sentido, expresa que “la violencia de género, la defensa del agua, el maltrato infantil y la educación” son temas que apoya y defiende y a los cuales les pondría su voz como representante de su comunidad.

Cuando habla de los proyectos que cada una de las candidatas tuvo que elaborar y presentar como requisito para postularse a la corona de Maipú, se refiere al suyo, que está relacionado con crear modelos de autosustentabilidad en merenderos de su departamento. “Mi idea es brindarles las herramientas necesarias a quienes lo conformen. Por ejemplo, llevarles una persona especializada que les enseñe a sembrar y a tener su propia huerta para obtener los alimentos y no tener siempre que depender de la ayuda externa”, detalla, y continúa expresando que desea empezar a implementar este proyecto en el merendero Luz y Esperanza, de Colonia Bombal, un lugar que conoce desde hace tiempo y al que suele visitar con su hermana "para dar una mano".

Pregunta directa

—¿Alguna vez fuiste víctima de discriminación?

—“No, no me pasó. Desde la primaria y toda la secundaria fui con el mismo grupo de amigos y fuimos súper unidos. No me discriminaron a mí pero tampoco se discriminó a ninguno de ellos”.