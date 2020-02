En fotos: se cumplen 10 años del terremoto que sacudió a Chile

A las 3.34 de la mañana la tierra chilena se sacudió como nunca antes por un sismo de 8,8 grados de intensidad en la escala de Richter. Era el 27 de febrero de 2010.

El epicentro se situó en la región de la ciudad de Concepción (la más afectada), a 63 kilómetros al suroeste de Cauquenes, unos 325 kilómetros al sur de Santiago.

El movimiento sacudió con violencia la zona central y Sur del país y provocó más de 500 muertos.

Dejó como saldo derrumbes de carreteras y edificios, marejadas, roturas de vidrios, grietas en caminos, caídas de postes y cortes de la energía eléctrica y de las comunicaciones.

La mayor parte de las víctimas se concentraron en las regiones del Maule y de Concepción. En esta última ciudad un edificio residencial nuevo, de 15 pisos de altura, cercano a la ribera del río Bío Bío se desplomó. Una persona que vivía en el octavo piso consiguió sobrevivir. "Fue tremendo. De repente vi un poco de luz y salí", ha contado en televisión.

La carretera Panamericana, que une Chile de Norte a Sur, quedó interrumpida en más de cinco puntos, incluyendo puentes cortados y socavones en el camino.

El aeropuerto de Santiago sufrió importantes daños y todos sus vuelos fueron suspendidos y los que ya estaban en marcha fueron desviados a Argentina.

"Me agarré de una puerta como pude y el terremoto me bamboleaba de un lado a otro, mientras mi gata, que la tenía en brazos, me rasguñaba hasta que se soltó y corrió desesperada dentro del apartamento", contó Beatriz, una arquitecta que vivía en un edificio de clase media en la capital.