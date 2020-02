Sciacqua habló de su futuro en Godoy Cruz: ¿peligra su continuidad?

Este sábado Godoy Cruz enfrentará a Unión de Santa Fe, en el marco de la 22º fecha de la Superliga. El encuentro será en el estadio Malvinas Argentinas y contará con el arbitraje de Germán Delfino.

Para este partido el entrenador tombino, Mario Sciacqua, confirmó el once que saltará al campo de juego para intentar sumar puntos que le permitan mejorar la situación delicada que atraviesa el club. Durante la mañana de este viernes, el plantel llevó a cabo su práctica formal de fútbol y posteriormente el DT habló en conferencia de prensa.

En la misma, el técnico habló sobre su futuro al frente del equipo y dejó en claro que "esta semana analicé mucho varias situaciones y para este partido vi que estos jugadores están bien para jugar. Si hay algo que tengo que destacar de los muchachos, luego de la caída ante Boca, le meten el pecho a la situación. A mí como entrenador nos da esa llama de esperanza. Tenemos que encontrarle la vuelta" sostuvo.

#PrimeraDivisión 🎙



🗣 Sciacqua: "Tengo que destacar de este grupo el profesionalismo. Todos le ponen el pecho a la situación y al entrenamiento. Las buenas ya nos van a tocar.



El equipo que ponemos mañana, ofensivo, es más o menos lo que pregonamos".#VamosTomba 💪🏻 pic.twitter.com/kJGVooUnAf — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) February 28, 2020

El Tomba lleva 16 derrotas y solamente ha obtenido cuatro victorias por lo que la continuidad del entrenador tendrá que ver con los resultados que se den en estas fechas.

Al respecto de la importancia que tendrá el cotejo con el Tatengue, teniendo en cuenta su futuro el DT expresó que "el partido de mañana es importante se hable o no se hable de mí. Es importante para todos. Los resultados son una realidad de nuestro fútbol. Yo trabajo y estoy tranquilo. Tengo la consciencia tranquila. El resultado es exigible hasta cierto punto. Soy un profesional, trabajo, soy consciente. Me gustaría que gane el equipo, que hable bien de mí. Pero sé que estoy expuesto a este tipo de cuestiones. No les tengo miedo, al contrario".

El once

Rodrigo Rey; Gabriel Carrasco, Gianluca Ferrari, Tomás Cardona y Christian Almeida; Miguel Merentiel, Wilder Cartagena, Juan Andrada y Juan Brunetta; Sebastián Lomónaco y Santiago García serán los once que buscarán la victoria frente a Unión.

#PrimeraDivisión ⚽️



Sciacqua y el plantel ultiman detalles en Coquimbito para el encuentro de mañana. #VamosTomba 💪🏻 pic.twitter.com/AH2etrF5B9 — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) February 28, 2020

En tanto que en el banco de suplentes estarán Juan Bolado, Danilo Ortiz, Gabriel Alanis, Fabián Henriquez, Agustín Manzur, Leandro Vella y Tomás Badaloni.