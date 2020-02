Belén, reina de Rivadavia: "Vendimia es unión, familia y esperanza"

Yésica es su primer nombre, pero ella prefiere que la llamen Belén. Tiene 24 años y es profesora de Nivel Inicial desde hace más de dos años. Vive con su hijo Bautista, de 5 años, y tiene a su mamá y a su hermano, que viven juntos, y por otro lado a su papá, que vive con su familia.

La reina, orgullosa de su rol de madre, cuenta que al principio Bauti no entendía muy bien lo que estaba pasando con su mamá, pero cuando la vio con los atributos reales se deshizo en piropos, como “mamá que linda que estás”, estrategia que también utiliza cuando sabe que se ha portado mal, con frases como “hola mi reina”. Después Belén se ríe y afirma que su hijo “es muy comprador”.

Cuando la invitamos a volver a su propia infancia, Belén trae a la charla una “instantánea” donde se puede ver el patio de una casa en construcción… Allí está ella junto a su hermano, trepados a una angarilla que su papá sostiene para la foto, pero que minutos antes era el vehículo ideal para jugar en el patio de la casa. “Mi mamá no sale en la foto porque ella fue quien la sacó”, recuerda la reina de Rivadavia, y conserva en su memoria esa imagen como la de un día divertido y compartido en familia.

Belén ya ha tenido la posibilidad de poner en práctica lo aprehendido y de enfrentarse al mundo laboral en el sistema educativo. “Trabajé hasta el 25 de diciembre, cuando se terminó mi cargo como suplente; este año aún no me presento a los llamados”, detalla quien, además de ser docente, es maquilladora y trabaja en una peluquería cada sábado.

Reina Belén

En la elección departamental, la soberana de Rivadavia representó al distrito La Libertad, el lugar que guarda sus raíces, ya que sus abuelos paternos y su papá nacieron allí. Recuerda que cuando se inscribió había otra chica que también soñaba con representar ese terruño, por lo que fueron a elección y esa fue su primera corona.

Sobre la fiesta, que se denominó Historias de mi tierra, afirma que “fue muy bonita porque se trató de dos personajes típicos de Rivadavia a quienes la gente quiere mucho y eso fue muy emotivo. La puesta en escena fue hermosa y la viví junto a mis compañeras con mucha emoción”. Belén forma parte de una familia de Vendimia, ya que dos de sus tías fueron reinas y su prima Julieta Lagos fue Reina Nacional en 2018.

Los atributos reales le generan “mucho compromiso pero también mucha responsabilidad” a la joven, para quien Vendimia es “unión, familia y esperanza sobre todas las cosas”. Y cuenta que desea ayudar a que se valore más el trabajo de la tierra, porque los que llevan adelante esa tarea “son los verdaderos hacedores de la Fiesta máxima”.

Belén aprovecha la oportunidad para invitarnos al primer Patio Vinero de la provincia, ubicado en su departamento.

“Soy muy solidaria, me interesan mucho los niños y me gustaría trabajar también con las personas de la tercera edad, y con personas con discapacidad, por lo que estoy dispuesta a trabajar en todos aquellos proyectos sociales que surjan”, asegura.

Arte

“Me gusta la danza y en varias oportunidades he bailado. He practicado zumba y todo lo que tiene que ver con el arte, la plástica y las actividades manuales me encantan y por mi trabajo lo aplico mucho”, dice, y comenta que a su tiempo libre le gusta compartirlo con su hijo, con la familia y con los amigos, y si es en un lugar en contacto con la naturaleza, mucho mejor.

Redes sociales reales

“Con las redes sociales me llevo bien; uso más Facebook, y al perfil de Instagram lo hice hace poco, que por el momento me lo está manejando mi hermano y me va mostrando las cosas que sube”, explica la reina, cuya última publicación previa a esta nota también está relacionada con una entrevista ya como reina de Rivadavia.

En cuanto a lo positivo y lo negativo del universo virtual, dice: “No me gusta cuando a través de las redes se generan discusiones; cuando la gente no está abierta a la opinión del otro y no respeta lo que piensa. Eso me molesta, pero dentro de las cosas que me gustan de las redes sociales es que todos pueden expresarse a través de esos medios y que se viralicen los pedidos cuando se necesita alguna acción solidaria para ayudar a alguien”.

La mujer

“Mi mamá Roxana es la mujer que más admiro, porque siempre ha estado para nosotros, tanto para mí como para mi hermano. Me está acompañando en todo, como siempre, y es una mujer que cuando se separó de mi papá la luchó un montón, y en este momento está cuidando a Bauti mientras yo estoy acá”, explica Belén, quien ve a la mujer de estos días como “más reconocida por la sociedad, que logra cada vez más cosas y que avanza a paso firme para conseguir todo lo que se proponga”, aunque reconoce que “las mujeres tenemos que aprender a aceptar opiniones y posturas de otras mujeres y de los hombres, tratando de estar a la par del ellos porque siempre, en todo lo que hagamos, nos vamos a encontrar con ellos. Por ejemplo en los trabajos, y es bueno que sepamos relacionarnos de una manera correcta y así entendernos”.

Y sostiene que está “convencida de que cualquier mujer puede sentirse cosificada en muchos ámbitos de su vida, pero que Vendimia no es el caso, al menos para mí, ya que por ejemplo, con el cambio de reglamento me han dado la oportunidad de presentarme, como a chicas que excedían las edades”.

“Y esas cosas han abierto el panorama en la elección de la reina”, dice, y comenta que “el cambio de reglamento aleja a la Vendimia de la cosificación”.

Además, aclara que descree de los roles femeninos y masculinos dentro de una sociedad, aunque reconoce que “muchas veces a las mujeres les cuesta más llegar que a los hombres”.

Luego de la activa participación de las reinas en torno a la defensa del agua, la pregunta obligada es si deben o no involucrase en reclamos sociales. La respuesta es simple pero contundente: “El rol de la reina tiene que ser activo y tiene que acompañar a la sociedad”.

La sociedad

“Me preocupa mucho la inseguridad en general, pero sobre todo en los espectáculos deportivos a los que van familias con niños pequeños, lo que puede generar consecuencias muy graves”, explica la reina, quien como docente ha tenido la oportunidad de trabajar en lugares donde se ve la violencia, pero donde también hay abuso infantil intrafamiliar y ello forma parte de sus más grandes preocupaciones.

Además de estas problemáticas, en las que le gustaría poder sumar su granito de arena, Belén ve con buenos ojos empezar a trabajar con los jóvenes de su departamento: “El municipio está incentivando la presentación de proyectos por parte de los jóvenes de Rivadavia y me parece muy bien. Tienen ideas innovadoras para el crecimiento del mismo y la verdad es que me gusta que se los tenga en cuenta”.

Pregunta directa

—¿Alguna vez fuiste víctima de discriminación?

—No me ha pasado que me discriminen, sí me ha pasado que muchas veces he tenido más prejuicios conmigo misma que los demás. Cuando era chica no me llevaba muy bien con mi cuerpo, pero era un problema mío, no de los demás.